Los beneficios y los secretos para el dominio del porteo de bebés

Esta semana en el espacio de Ibiza Family Magazine, Carla Centelles nos ha propuesto hablar sobre los beneficios del contacto físico con los bebés y los secretos del porteo de los más pequeños, una cuestión sobre la que hemos hablado con Ruth Cotaina, madre, doula y asesora de porteo, que este viernes ofrece una charla gratuita a partir de las 18.00 hs. en Al-Lots ECO.

Sobre este asunto hemos hablado, coincidiendo con la conmemoración de la Semana Internacional del Porteo, a ritmo de la canción 'To be by your side', de Nick Cave, que ha sido la propuesta que nos ha hecho esta semana Susana Prosper.

Además, como cada martes, hemos repasado la agenda de actividades para los próximos días, que viene cargada de actividades en todos y cada uno de los municipios de las Pitiusas.