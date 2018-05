Luz verde al proyecto 'Ibiza, Cohesión Social e Integración de Barrios'

La consellería balear de Turismo y el Ministerio de Hacienda han aprobado el proyecto 'Ibiza, Cohesión Social e Integración de Barrios', que contará con una subvención de casi 8 millones de euros de la Unión Europea. El presupuesto total del proyecto es de 24,87 millones de euros y deberá estar finalizado en 2023.

El proyecto se centrará en los barrios de la periferia: Can Misses, Can Cantó, Can Escandell, Cas Serres, Playa d'en Bossa, Es Viver y Figueretes.

La Estrategia prioriza cuatro grandes áreas de actuación, como la diversificación de la oferta turística, la reducción de la estacionalidad y derecho a una vivienda digna, la innovación o las actuaciones en Playa d'en Bossa.

Entre las acciones que se llevarán a cabo, han destacado la adquisición y rehabilitación de viviendas para emergencia social, modernización del comercio local, accesibilidad y mejora de aceras, creación y recuperación de parques urbanos, rehabilitación integral de edificios de patrimonio histórico y cultural, plan de fondeos ecológicos en la bahía de Talamanca, instalación de sistemas de energía fotovoltaica en espacios públicos, caminos escolares seguros, impulso de la administración electrónica y monitorización y telegestión de servicios urbanos.

Con esta iniciativa se pretende dotar de recursos a la ciudad para mejorar la movilidad urbana, los servicios sociales, la integración de la población inmigrante y la habitabilidad de las viviendas, así como ofrecer servicios de calidad a toda la población.