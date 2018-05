Los polideportivos de Artaleku y Azkenportu ofrecen más de 180 cursos para este verano

El delegado de Deportes, Pedro Alegre y el gerente de los polideportivos de Irun, Iñigo Zumeaga han dado a conocer este martes la oferta de Artaleku y Azken Portu para este verano. La presentación de la nueva programación coincide con la apertura de plazo de preinscripción, que permanece abierto hasta el próximo 22 de mayo.

"Tras cerrar satisfactoriamente la última campaña de abonados, Artaleku y Azken Portu empiezan a mirar ya al verano, donde no faltarán a su cita con la programación trimestral y volverán a ofertar un completo bloque de cursillos para quienes durante los meses de verano quieran practicar deporte en los polideportivos. Las propuestas se adaptan a todos los niveles, tanto en sala como en piscina, y dan continuidad a la intensa actividad que tenemos durante el resto de año", explicaba Pedro Alegre.

La oferta de los polideportivos para el verano sigue la línea de los últimos años si bien se introducen algunas novedades. En total se han programado para los meses de julio, agosto y septiembre 182 cursos, de los que 109 son de natación y 73 de sala. Por instalaciones, Artaleku albergará 102 actividades y Azken Portu 80. Todas estas actividades alcanzan la cifra de 2.069 plazas disponibles, repartidas entre Artaleku (922) y Azken Portu (828).

Novedades

Como novedades, el programa incluye por primera vez el curso de hipocontrología y además incluye entre semana el curso de espalda sana cuando hasta la fecha sólo se realizaba los sábados. Ambas actividades, cada uno con sus matices, consisten en la realización de ejercicios dirigidos a la mejora postural, a mejorar la elasticidad, la coordinación, etc.

Toda la información de cursos y horarios se puede consultar ya en la página web www.irun.org/irunkirol. Las personas interesadas pueden apuntarse a través de este enlace, o también depositando un impreso de preinscripción en la urna ubicada en las recepciones de los polideportivos Artaleku y Azken Portu. Esta fase de preinscripciones está dirigida a abonado/as que no están inscrito/as en la actualidad a ningún curso, que estando inscrito/as quieren cambiar de horario o actividad, y a todas las personas no abonado/as tanto si están inscritos como si no en la actualidad.

De cara a una fase posterior para formalizar inscripciones, a partir del 28 de mayo, las vías serán las habituales tanto para abonados como para no abonados, a través de cita previa de forma presencial o en internet. Otra de las novedades de esta convocatoria reside en esta fase de inscripciones porque para realizar la inscripción

on line será necesario tener actualizada la Irun Txartela, trámite que se realiza en unos pocos minutos a través de la web municipal.

Una vez finalizado el periodo de citas, se abrirá el periodo de inscripción libre para aquellas personas que no hayan realizado preinscripción.

El sorteo para las inscripciones con cita previa tendrá lugar el 23 de mayo a las 12:00h. A partir de las 15h. de ese día se expondrán las listas, y a partir del 28 de mayo arrancará el plazo para formalizar la inscripción. La prueba de natación en Artaleku y Azken Portu se realizará el 26 de mayo de 10:00h a 11:00h por la mañana, y de 16:00h a 17:00h por la tarde en ambos polideportivos.