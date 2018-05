Arjona elige el concierto de la Noche Joven de Fiestasantos

El Ayuntamiento de Arjona vuelve a pedir la opinión de sus vecinos, en especial los más jóvenes, para el concierto que celebra todos los años en la Noche Joven de Fiestasantos que se celebra durante la segunda quincena del mes de agosto. Este año, los internautas pueden elegir entre cuatro grupos que deberán seleccionar a través de una votación en la página oficial de Facebook del consistorio.

En concreto, aquellos que deseen que los Celtas Cortos toquen en Arjona, deberán por el emoticono de 'me gusta'. En cambio, si quieren el rap de El Maka, tendrán que pulsar el emoticono del corazón el 'me encanta'. La tercera opción es la del cantante Blas Cantó para que el que se reserva la opción de 'me divierte' mientras que el 'me asombra' es para otro rapero, Rasel. Por último, los conocidos Andy y Lucas también entran en la votación con el emoticono de 'me entristece'.

Las personas interesadas pueden votar pinchando en el emoticono que deseen hasta el próximo jueves 10 de mayo a las 23:59 horas. Por el momento, ya se han recogido más de 1.600 votos en poco más de 21 horas desde que se iniciase la encuesta municipal.

Sidecars, en 2017

Sidecars fue el grupo que ganó la votación, y que actuó en el verano de 2017 al conseguir el 48% de los apoyos. En segunda posición quedó DeMarco con el 42%, muy cerca. Más descolgados quedaron Diego Martín con un 6% y Dani J que solo consiguió solo el cuatro por ciento de los apoyos.

Otras localidades de la provincia han elegido este sistema para elegir los conciertos que celebran con motivos de sus ferias. Por ejempleo, el cantante malagueño Pablo López ganó esta votación en Martos el pasado mes de enero y actuará a finales de agosto en la Ciudad de la Peña con motivo de su feria de San Bartolomé.