"El desgaste anímico, físico y mental ha sido muy grande, más de lo que esperaba"

Poco más de dos meses al frente del Xerez CD, Juan Pedro Ramos ha cruzado la meta al final de liga logrando la permanencia en Tercera División, pero con un desgaste “anímico, físico y mental muy grande, más de lo que esperaba”.

Por eso necesita meditar sobre su futuro, a pesar de tener garantizado un año más al frente del equipo tras haberlo salvado del descenso, tal y como se firmó en su día. Por eso cree que “hay que dejar pasar el tiempo a ver qué decido, se me habló de dos años en el caso de seguir en Tercera, pero ya dije en su momento que me lo tenía que pensar, no sé si seguiré o no”.

Y es que el entrenador xerecista reconoce que “se ha sufrido mucho más de lo necesario, tuvimos que habernos salvado un poco antes, pero ha merecido la pena, así se olvidan todas las penas que hemos pasado este año”.

A falta de un partido para acabar la liga, ahora hay que eludir a toda costa las plazas 16ª y 17ª para no verse en problemas por los descensos en cadena del Grupo IV de Segunda B, algo que no espera que ocurra el jerezano, en cualquier caso “Iremos a Cádiz a intentar ganar, pero no creo que se de ese escenario con tantos descensos de Tercera, pero trataremos de evitar riesgos logrando un triunfo en la última jornada de liga”.

El Pirata vio peligrar la permanencia porque al final, “jugadores importantes para nosotros estaban mal, no se encontraban en su mejor momento. La pegada que habíamos demostrado tener la habíamos perdido en las últimas jornadas. El peor momento lo tuvimos desde el partido del Espeleño. Ya ahí empecé a temer quedarnos fuera y que pasara una desgracia, perdimos contra Los Barrios y Guadalcacín que eran rivales directos y la cosa se complicaba mucho. Ha sido una circunstancia delicada pero sabía que un club como éste saca la cabeza cuando nadie da un duro por él. Llevamos muchos años difíciles, nunca se sabe en qué momento vamos a dejar de competir, vamos a desaparecer, muchas cosas que se han contado pero al final sigue ahí. Sabíamos que salvar la categoría era un balón de oxígeno importante, pero el Xerez CD sigue teniendo los mismos problemas que antes del partido del domingo, muchas cosas que solucionar y una deuda importante que arrastra la entidad”, concluyó.