El PSOE preguntará en el Congreso y el Senado por el coste del acto de Feijóo y de la Serna en Lugo

El secretario del PSOE en la provincia de Lugo, Álvaro Santos, ha anunciado que preguntarán en el Congreso y en el Senado por los costes del acto del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, sobre la conexión del AVE Lugo-Ourense.

Ambos políticos viajaron este lunes en tren desde Sarria a la capital lucense, a través de la nueva variante de A Pobra de San Julián, y para ello, argumenta Santos, “se movilizaron dos ALVIAS”. “Se movilizaron dos trenes para que esa visita fuese cómoda y perfecta. Eso provocó que se tuvieran que bajar usuarios del tren y desplazarse en microbús para que pudiera venir el ministro a Lugo a anunciarnos que nos dejaban si AVE”, protesta.

El dirigente socialista incide en que ese viaje provocó que “los usuarios no pudieran utilizar el tren”, al tiempo que ha advertido que tampoco van a “consentir” al presidente de la Xunta que “en 2009 anunciaba que sí no hacía la conexión Lugo-Ourense el gobierno central la acometería la Xunta”, ha recordado. “Ayer vino con toda su caradura para decir a los lucenses que no iban a tener AVE”, aduce.

Álvaro Santos ha reparado en que “un tren que va a tardar de Lugo a Madrid (a través de la conexión con Ourense) casi cuatro horas (3 horas y 47 minutos), cuando en A Coruña va a quedar a tres horas y cinco minutos, ese no es un tren como el de otras provincias, no es tan competitivo porque estando más cerca (de Madrid) no puede estar más lejos en el tiempo”, clama.

Es por ello que ha avanzado que preguntarán tanto en el congreso como en el senado “cuanto se gastó para este espectáculo teatrero, que confirma la gran estafa del PP, que les viene a decir a los lucenses que se quedan sin AVE”.

“Cuanto costó este despliegue de medios, y cuanta gente se vio perjudicada para que el ministro y Feijoo pudiesen venir a pasear cómodamente en un tren que no es el que se viene utilizando habitualmente. Porque para el ministro y Feijóo se movilizan dos trenes y hay viajeros en Lugo que tienen que viajar en trenes antiguos”, ha protestado.

Críticas de En Marea

En la misma línea crítica se ha manifestado el portavoz de En Marea, y parlamentario por Lugo, Luís Villares, quien ya ha dejado claro que “no” se cree “nadie” las fechas que ayer, en el acto de Lugo, se deslizaban sobre la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Galicia, en 2019, y a Lugo, con la conexión con Ourense en 2021.

“Esas fechas no se las cree nadie. Ayer tuvieron la desfachatez, la poca vergüenza de venir a inaugurar una variante en la Puebla de San Julián que les llevó hacerla diez años. Sí les llevó diez años hacer esa variante, que no les llevara hacer el trazado completo a Ourense”, cuestiona.

Además pone el acento en que “tenemos que escuchar eso cuando tenemos la línea a Monforte sin electrificar, con más de 36 pasos a nivel, además tenemos que escuchar eso cuanto no tenemos ningún compromiso presupuestario”.

“La de ayer fue una visita turística cutre, propia de la propaganda de otro tiempo. En democracia los compromisos tienen que venir acompañados de presupuestos y de proyectos”, encarece.

Además ha lamentado que aún no se cuente con la estación intermodal de Lugo, o el estado de “abandono” en que se encuentra la línea de FEVE en Mariña para “conectar toda la comarca”.