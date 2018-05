Pakita Ruíz: "Sigo haciendo camisetas y calendarios para conseguir dinero y competir"

A Pakita Ruíz no le han puesto las cosas fáciles desde el primer momento que cogió una moto. La campeona de España de Open 600 de motociclismo, en tres ocasiones seguidas, ha hablado en la sección "Todo Sobre Ruedas" de Ser Deportivos de sus objetivos de cara a esta temporada: "Este año mi objetivo es seguir aprendiendo, dar lo máximo de mí y volver a ganar el campeonato de España femenino".

La piloto balear confiesa que le gustaría dar un salto a otra categoría. "Me gustaría haber dado el salto al europeo en Moto2" pero las dificultades económicas han paralizado esa opción. "Yo me financio todo vendiendo calendarios y camisetas. Ojalá no tuviera que pedir, pero es lo que me queda. Todos llevan motos de 2017 preparadas, no es mi caso", dice en la SER Pakita Ruíz.

La piloto mallorquina no se da por vencida pese a admitir que "el año pasado tuve un bajón anímico porque estuve en un equipo que no me ha tratado muy bien, pero ahora estoy recuperada".

Pakita Ruíz ha hablado en Ser Deportivos de sus inicios en el motociclismo y recuerda como "era la rara, la extraña, aunque me daba igual, por ser la única chica. Los dos últimos años se ha empezado a valorar mi trabajo".