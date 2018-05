'Chester': Risto Mejide por fin desvela su verdadero nombre

El verdadero nombre deRisto Mejideha sido siempre una de las grandes icógnitas que han rodeado al presentador. Aunque saltó a la fama en 2006 como jurado de Operación triunfo, no ha sido hasta este mismo domingo, 6 de mayo, cuando el también publicista ha aclarado este interrogante.

Fue durante el Chester, concretamente mientras entrevistaba al actor Quique San Francisco, cuando contó a los espectadores la verdadera historia que hay detrás de Risto. "Risto es un nombre finlandés, hay muchos Ristos allí", empezó diciendo. "De pequeño me empezaron a llamar Risto hasta que me lo cambié. Antes, me llamaba Ricardo".

Aunque muchos decían que el nombre de Risto venía de Evaristo o Cristóbal, el presentador por fin aclaróel origen de su nombre.

"¿Por qué te preocupa tanto eso?", le preguntó entonces su invitado, a lo que Risto Mejide le contestó lo siguiente: "Era mi marca. Llevaba nueve generaciones de Ricardos, era romper con los muertos, aunque fuesen los míos. Yo soy distinto".

Y puntualizó que, aunque el nombre de Risto esel que figura en su DNI, hay otros nombres que le gustan más.