Lorenzo Caprile le saca los colores a Pablo Motos: "Intentaré no ponerme detrás"

Simpático, agradable y dispuesto a hacer el mejor show. Lorenzo Caprile aterrizó este lunes en El Hormiguero con ese carácter que tanto le caracteriza y consiguió ganarse a la audiencia con uno de los programas más divertidos de la temporada.

Llegó aparentemente nervioso, incluso confesó que se había tomado un lexatin antes de entrar en directo, pero el modista no tardó mucho en adaptarse a las reglas del juego que maneja El Hormiguero.

"Me han dicho que tuviera cuidado contigo...", le dijo a Pablo Motos poco después de empezar la entrevista, a lo que el presentador no dudó en tranquilizarlo diciéndole que él era muy suave si no se descuidaba. "¿Hasta que me descuide en qué sentido?", le contestó Caprile, subiendo el tono de la conversación. "En cualquiera de los sentidos", le soltó Motos. ¿La respuesta del diseñador? "Procuraré no ponerme detrás":

Pero esto solo fue el principio de una "relación" que no se cocinó a fuego lento, más bien todo lo contrario. Y es que Lorenzo Caprile mantuvo el tono pincantón durante toda la entrevista y no tardó en volver a tirarle los tejos al presentador.

Motos intentaba explicarle qué era lo que tenía El Hormiguero para ser un programa de éxito. Sin embargo, la explicación no le valió al juez de Maestros de la costura. "Estoy intentando ser breve, lo que pasa que coges siempre el tono por donde quieres", le dijo Motos entre risas, a lo que Lorenzo añadió lo siguiente: "Uy, si lo cogiera por donde quisiera...".

Pablo Motos se quedó sin palabras, se sonrojó, por primera vez según las hormigas, y Lorenzo Caprile le remató diciendo: "Al igual, el whisky lo necesitas tú".