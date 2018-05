ElPozo contra su 'bestia negra' en los cuartos de final

La plantilla de ElPozo Murcia, tras levantar el trofeo correspondiente a la VIII Edición de la Copa Presidente el pasado jueves, se centra ahora en preparar la eliminatoria de los cuartos de final por el título de Liga en la Primera División. Por cierto, un partido ante el Plásticos Romero (6-2) que le sirvió para no perder el ritmo de competición. Arrancará este sábado con el primer partido de la serie, al mejor de tres encuentros, ante el Palma Futsal, a las 12:00 horas a domicilio (Palacio de Deportes de San Moix). El primero que gane dos partidos, se clasificará para la semifinal, en la que se medirá al vencedor de la eliminatoria entre el FC Barcelona y el Ríos Renovables Zaragoza.

El conjunto de Palma de Mallorca ha sido una 'bestia negra' para los murcianos, al igual que el Plásticos Romero de Cartagena. El Palma Futsal lo eliminó en los cuartos de final, a las primeras de cambio, en la última edición de la Copa de España (2-1) y también impidió que el equipo de Duda acabase segundo en la competición regular al imponerse por 4-1. Esta derrota, hizo que los murcianos perdieran la segunda plaza en detrimento del FC Barcelona.

El segundo encuentro, que se disputará en el Palacio de los Deportes de Murcia, tendrá lugar el viernes día 18 de Mayo a las 21:15 horas. En el caso de cada equipo ganase un partido cada uno, ambos tendrían que jugar un tercero y último, el cual se jugaría el sábado 19 de Mayo a las 21:15 horas, también en el Palacio de los Deportes de Murcia. Para esta y el resto de eliminatoria, Duda no podrá contar con su goleador Andresito, que pasa por el quirófano este miércoles por la tarde.

Para los play off los abonados no pagan ya que están incluidos en su abono de temporada. Los no abonados ya pueden adquirir las entradas en la web del Club www.elpozomurcia.com a precios de Liga regular: La entrada para los adultos cuesta 5 euros y la entrada Infantil (hasta 16 años) vale 3. Y en taquilla el mismo día de partido dos horas antes del encuentro.

Preguntado por si afrontan esta primera eliminatoria ante el Palma Futsal con respeto o miedo, Miguelín ha confesado que en los partidos anteriores "no estábamos en la línea correcta. Ahora el equipo es otro y tenemos muchas ganas. Vamos con la única idea de traer el primer punto para Murcia". Esto no es sinónimo de relajación: "El partido va a ser muy complicado, tienen mucha confianza. Hacía mucho tiempo que no nos ganaban y este año lo han hecho dos veces".