Entrevistamos a José Manuel Baltar, presidente de la Deputación de Ourense. Sobre la mesa asuntos de actualidad de la institución provincial.

Entre los temas el de la moción de DO en la que se pedía su reprobación en el último pleno y que no salía adelante. Pero también en positivo del balance de la IV ICC Week o de la ya clausurada exposición In Tempore Sueborum.