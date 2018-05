Teatro, monólogos y ballet en la programación de la Feria Chica del Ortega

La programación de la Feria Chica del Teatro Ortega incluirá un espectáculo de monólogos, una comedia de enredo y un espectáculo de danza. En concreto arrancará el 1 de junio con los monólogos de "Apellidos Andaluces", con el humor de Quique de la Fuente, Txapela de Cádiz, Abraham Martín y Jesús Piña. El 2 de junio llega "Dos + Dos", una divertida comedia protagonizada por Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, María Castro y Alex Barahona. Y el 3 de junio, "Ballet Flamenco de José Porcel", con el bailarín procedente del Ballet Nacional de España que vuelve a Palencia.

Previo a la feria, se ha programado el espectáculo "Más vale solo que ciento volando" de Edu Soto para el 18 de mayo y el monólogo de Goyo Jiménez, "By the way" para el 20 de mayo.

Además tras la Feria Chica está previsto un festival benéfico en favor de la Asociación Contra el Cáncer a cargo de José Manuel Soto el 16 de junio y el espectáculo infantil "La pandilla de Drilo" el 17 de junio.

Las entradas ya están a la venta en la taquilla del Teatro Ortega y en su página web.