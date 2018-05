Llevo unos días buscando cómo aplican la Ley 19/2013 de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Instituciones de Palencia.

Para que lo entendamos, desde el año 2013 hay una ley que “obliga a las administraciones públicas -Ayuntamiento y Diputación y otras muchas entidades- a informar de todos los temas que pueden interesar a la ciudadanía y publicarlo y actualizarlo en su página web.

Para más incidencia hay una ley de Castilla y León del año 2015 que matiza y concreta que datos y como se debe de publicar esta información – pensando sobre todo en que la ciudadanía la entienda y la pueda consultar con facilidad.

Para empezar, decir que el Ayuntamiento y la Diputación NO TIENEN entrada directa, para ir a la información de Transparencia, lo tienes que buscar con interés y está bastante complicado.

Y no pasa en otras administraciones como el Ayuntamiento de Valladolid o el de Zamora que nada más abrir la página tienes una pestaña directa a la información de trasparencia.

Los datos que se facilitan en el caso de la Diputación son “imposibles” de manejar. Por ejemplo, personal eventual nombrado para servicio de los grupos políticos. Lo buscas y te lleva al Boletín de la provincia del año 2015, y descubres que el del grupo Popular tiene la categoría de Subgrupo A2 y todos los demás Subgrupo C1 – que digo yo que será menos, pero en ningún caso se indica cuál es la retribución. Y pasa los mismo con 5 personas también nombradas a dedo que forman el gabinete de la presidencia y que hablan en clave para no saber cuánto cobran.

Yo buscaba ¿Cuánto dedican las administraciones públicas de nuestra capital y provincia a publicidad en los medios de comunicación, en las diferentes formas de propaganda, anuncios, colaboraciones… ? y no he sido capaz de encontrar ninguna información sobre estas partidas que creo yo que no pueden ser pequeñas.

La información está difícil de encontrar, complicada de entender y no es nada fácil de manejar por la ciudadanía. La ley pretendía el buen gobierno, que la ciudadanía tenga una mejor valoración de la gestión política y de las personas responsables de la política. Con esa publicación que esconde más de lo que muestra y con esa voluntad de oscuridad está claro que las administraciones de nuestra provincia tienen un SUSPENSO en la gestión de la ley de trasparencia.