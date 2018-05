Una carrera bonita

"Yo defino esta carrera como una de las bonitas. En las que no hay ganadores, en las que vamos todos con un mismo objetivo". A Iratxe Herrero le diagnosticaron el pasado mes de diciembre un cáncer de mama y este domingo participará en la Marcha contra el Cáncer.

Una jornada solidaria organizada por la Asociación Contra el Cáncer de Gipuzkoa y que consta de dos pruebas, una carrera, que saldrá a las 10.00 de la mañana desde la plaza de la Constitución de San Sebastián, y en la que está previsto que participen unas 1.000 personas, y una marcha que, dos horas más tarde, hará lo propio desde Alderdi Eder. La iniciativa celebra este año su cuarta edición y cuenta con la colaboración de Los 40.

El objetivo es lanzar un mensaje de esperanza para las personas que sufren algún tipo de cáncer y sus familiares. Un mensaje como el que la propia Iratxe ha querido transmitir esta mañana desde Hoy por Hoy, acompañada de la responsable de voluntariado de la Asociación, Josune Alkain, del responsable de los aspectos técnicos de la prueba, David León, y de Maialen Formoso y Carmen Manso, dos familiares de enfermos de cáncer.

"Vida solo hay una y para qué vamos a perder el tiempo en pegarnos cabezazos contra la pared cuando no vamos a solucionar absolutamente nada. Sí, tengo una enfermedad de las que asustan, de las que dan miedo. Pero, tengo la suerte de que mi diagnóstico es favorable", ha explicado la joven.

Iratxe además ha añadido: "No sería justo ni para mí, ni para la gente que me quiere, el no salir con fuerza. No sería justo porque yo misma no me lo merecería, me estaría boicoteando porque el tratamiento lo tendría que recibir de todas formas".

Todo el dinero recaudado se destinará a la financiación de varios programas para apoyar y acompañar a las personas y familiares de Gipuzkoa que están luchando contra el cáncer.