A juzgar por las declaraciones en la rueda de prensa este martes, Banega tiene muchas opciones de no jugar ante el Real Madrid. Al respecto, el entrenador utrerano ha manifestado lo siguiente: "Si Banega no juega no sería por las tarjetas, sino por el esfuerzo que hizo y el partido importante que tenemos el sábado".

El entrenador posiblemente entienda que donde más falta hace que juegue es en el Villamarín. El Mudo Vázquez, que también está apercibido, es candidato a ocupar el puesto de Banega.