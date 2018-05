Dinero público para empresas privadas

Vaya por delante nuestra alegría por la continuidad de los empleos de Nissan en Ávila. Nada que objetar a que la Junta ayude económicamente a mantener una actividad esencial para una provincia que no dispone precisamente de una abundante propuesta industrial.

Dicho esto, y dado que estamos hablando de dinero público, no estaría demás que la Junta se mostrara mucho más trasparente de lo que se muestra a la hora de explicar cuáles son los criterios que utiliza cuando decide contribuir económicamente para que determinadas empresas no cierren o se deslocalicen. No estaría demás que se conocieran los detalles sobre qué garantías de continuidad obtiene la Junta por el apoyo económico dispensado a las compañías que lo reciben. No ocurriría nada si la Junta divulgara las condiciones que han de concurrir para que la administración autonómica aporte dinero con el que salvar situaciones que ponen en riesgo puestos de trabajo. Se echa de menos que el consejero de empleo o el presidente de la Junta, de forma clara y concisa, expliquen, por ejemplo, si en estos casos se tiene en cuenta solo el tamaño de la empresa, su ubicación, el sector al que pertenece o el impacto social.

En el tiempo en el que la transparencia, sobre el papel, es la bandera que agitan los políticos con ardor guerrero, carece de sentido no ser absolutamente transparentes y didácticos también en lo referente a las ayudas públicas destinadas a empresas privadas.