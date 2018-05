Los vecinos de Ponteareas llevan mucho tiempo reclamando obras de mejoras de seguridad vial en la Nacional 120, mejoras que están comprometidas y presupuestadas desde enero de 2017 pero que no se han ejecutado. De estas obras, dependientes de Fomento no hay noticias todavía, pero sí de la colocación de un Radar. Está en una recta con visibilidad y línea discontinua .Un radar que dice la concejala de seguridad del municipio, Vanesa Fernández, “busca recaudar y no mejorar la seguridad”.

