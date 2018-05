La investigación del subsuelo de los Arribes desata la inquietud entre los vecinos

Inquietud en los Arribes del Duero por la falta de información oficial sobre el proyecto de investigación autorizado para valorar las posibilidades de iniciar la extracción de litio, estaño, wolframio y tántalo.

El proyecto denominado “El Cogollo”, autoriza la investigación de una superficie de 41 “cuadrículas mineras”, equivalente a unas 1.200 hectáreas, en ambos términos municipales. En primera instancia el permiso implicará la toma de muestras sobre el terreno y, eventualmente la realización de calicatas y “trincheras”, con la posible entrada de maquinaria de pequeño tamaño.

El permiso lo ha concedido hace poco más de un mes el Servicio Territorial de Economía de la Junta de Castilla y León, y ni siquiera los ayuntamientos afectados, Fermoselle y Villar del Buey, conocen las implicaciones de la autorización.

En el caso del consistorio de Fermoselle, éste se ha limitado a colgar en su página web el anuncio publicado en el Boletín oficial de Castilla y León. El alcalde, el Popular Alejandro Fermoselle, ha reconocido que poco más puede añadir, puesto que no conoce más detalles. Por su parte el alcalde de Villar del Buey, que es el diputado provincial de Agricultura, José María Nieto admite que sus vecinos le preguntan y no sabe qué contestarles y asegura que la Junta no ha contactado con el consistorio ni antes ni después de conceder la autorización a este grupo, Grabat Energy.

En medio de este oscurantismo, ha sido la organización Terra SOStenible junto con la plataforma “No en mi Tierra”, que agrupa a los vecinos de la comarca, han sido los únicos en presentar alegaciones ante la desconfianza que les provoca la empresa impulsora de la investigación- a la que señalan como una “mera intermediaria” de permisos y derechos- y sobre todo por un intento de cerrar la puerta que se ha abierto a la explotación minera en Arribes, con el tremendo daño ambiental que implicaría.