Julián Delmás: "No hay nada hecho"

Natxo González introdujo una gran sorpresa en la alineación del Real Zaragoza del último partido ante el Sporting, el vitoriano le dio la oportunidad a Julián Delmás, una oportunidad envenenada porque el canterano tuvo enfrente a Jony, sin duda, el mejor extremo de la segunda división. El canterano salió airoso, fue uno de los triunfadores del importnate triunfo zaragocista.

Delmás está satisfecho porque: "a nivel personal me encontré muy bien, pero principalmente contento por la victoria del equipo. Nunca he perdido la ilusión y esperaba que el entrenador volviera a contar conmigo. Jony e sun gran futbolista, pero tenía confianza en mi mismo para hacerlo bien, aunque noté el no haber jugador hace varios meses".

Sobre el futuro del equipo, cuarto clasificado y en camino de poder jugar la promoción, el canterano tiene claro que: "la victoria nos afianza en el play-off, pero quedan cuatro partidos que son cuatro finales. No hay nada hecho, vamos a pelear hasta el final".

Lasure, entre algodones

Daniel Lasure ha comenzado la semana trabajando al margen del grupo por un golpe en el hombro izquierdo, que arrastra del último partido ante el Sporting. Tampoco se ha entrenado Alfaro con unas molestias en la rodilla, mientras Grippo se mantiene bajo el cuidado de los fisios en la recupreación de su lesión.