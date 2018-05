El PSOE, convencido de que CHA apoyará la modificación de Sucesiones

El PSOE está convencido de que CHA, su socio de gobierno en el ejecutivo aragonés, va a apoyar el acuerdo con Ciudadanos para modificar el impuesto de Sucesiones. El gobierno de Lambán aprobará esta misma semana el proyecto de ley donde se recoge el cambio en este impuesto. Cabe recordar que hasta ahora no pagan las herencias por debajo de los 150.000 euros. Ahora ese techo subiría a los 500.000 euros. Este acuerdo recibió críticas contudentes de todo el arco parlamentario.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillen, ha explicado que este martes se ha celebrado una reunión entre el consejero de Hacienda y el presidente de CHA y consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, para solucionar las "posibles malas interpretaciones" que se han producido. Hay que recordar que Chunta ayer mostró su enfado por enterarse del acuerdo por la prensa, pero Guillén dice que se iba a solucionar esa discrepancia.

Con todo, el Gobierno de Aragón no tendría mayoría para sacar adelante la modificación de Sucesiones. Sobre las críticas de Podemos, Guillén decía que "le gobierno está dispuesto a llegar a los máximos acuerdos posibles con todos los grupos", pero "no tengo tan claro que Podemos pueda aceptar los planteamientos que en estos momentos pueda hacer el gobierno". Guillén ha señalado que "sería bueno que lo hiciera".

Vicente Guillén ha comentado que no se pueden utilizar los impuestos como arma arrojadiza, en clara referencia al PP. "Los veo algo enfadados porque pensaban que que tenían ya una artillería pesada que iba a socavar al gobierno para las próximas elecciones y creo que no estarán muy contentos".

Mientras, el líder del PP aragonés, Luis María Beamonte, insiste en que su modelo es bonificar al 99% el impuesto de Sucesiones y, por sus palabras, no parece que vaya a apoyar la modificación del impuesto pactada entre PSOE y Ciudadanos. "Quien quiera hacer cositas para ver cómo blanquea su imagen de cara a no concurrir a las elecciones con la imagen de ser el mayor confiscador del ahorro de todos los aragoneses, él sabrá, y quien se quiera sentar con el PP a hablar lo tiene que hacer con seriedad, no sobre el juego electoral en el que algunos están pensando en estos momentos".