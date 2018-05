Los bares de Cuenca abren sus puertas a la ciencia y el conocimiento

Pint of Science (traducido como una pinta de ciencia) nació en el Reino Unido en el año 2013 con el objetivo de llevar la ciencia y el conocimiento a lugares poco comunes para conferencias y discusiones tecnológicas. Entre esos espacios están los bares, que no gozan de la fama de ser sedes de investigaciones científicas. Sí que son espacios a los que concurre el público de forma habitual. Así que, echando mano de ese dicho de que si Mahoma no va a la montaña… se puso en marcha esta iniciativa que en estos cinco años se ha ido extendiendo por todo el mundo hasta llegar a Cuenca en esta edición.

De este festival Pint of Science hemos hablado en Hoy por Hoy Cuenca con uno de sus organizadores en Cuenca, el periodista Juan Ignacio Cantero.

Los días 14, 15 y 16 de mayo se celebrarán tres conferencias en otros tantos bares de la ciudad. El lunes en el Samsara (Av. del Mediterráneo, frente al CC El Mirador), los profesores César Sánchez y Samuel Quintana hablarán de la base de los sistemas de transmisión inalámbrica en la conferencia “Sansón y Dalila, el orgasmo del cine y los problemas de tu wifi”.

Juan Ignacio Cantero en el estudio de SER Cuenca. / Cadena SER

El martes en el Hispano (Fermín Caballero, 1) Juan Carlos Carvajal y Juan Carlos Fernández hablarán de la importancia de las pruebas tecnológicas en la era digital en la conferencia “¿Quién es quién? Ayuda a identificar al ciberdelincuente misterioso”.

Y el miércoles será la paleontóloga Ángela Delgado Buscalioni, gran conocedora del yacimiento paleontológico de las Hoyas, la que exponga la charla “Los ámbitos de la ciencia y la creencia”, en el Carpe Diem (C/ Ramón y Cajal, 18). Todas las conferencias comenzarán a las 19.00 h.