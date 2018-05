Aprobada una moción para retirar las placas franquistas con el voto en contra del Grupo Popular

El pleno ha aprobado una moción para terminar de retirar los símbolos franquistas de Cuenca, cuyo debate ha terminado con el concejal del PP Carlos Navarro exhibiendo una placa del Ministerio de la Vivienda en la sesión, con el yugo y las flechas.

Izquierda Unida había presentado una moción en la que ha pedido que se retiren los símbolos franquistas que quedan en el término municipal de Cuenca para cumplir la Ley de Memoria Histórica, entre ellos las decenas de placas del Ministerio de la Vivienda.

La moción ha contado con el respaldo de Ciudadanos y del Grupo Socialista, mientras el Grupo Popular ha votado en contra porque, según el concejal Carlos Navarro, estas placas no suponen “exaltación de nada”, tal y como recoge el artículo 15 de la Ley.

Navarro ha acusado a la izquierda de dedicarse a “abrir la brecha del enfrentamiento” en lugar de tener en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos, y ha asegurado que la última vez que se fijó en esas placas fue “cuando era pequeño, que jugábamos a darle con el balón”.

Eso sí, en su segundo intervención ha esgrimido una de esas placas ante el pleno, que según él “la había arrancado un izquierdoso, y yo me la he quedado”, para justificar que no hay ninguna exaltación.

No es la primera vez que Navarro denigra la Ley de Memoria Histórica, pese a lo cual siempre es él quien toma la palabra en nombre del equipo de gobierno que preside Ángel Mariscal cuando se tratan asuntos relacionados con ella.