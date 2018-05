‘Todos somos raros’ llega a Soto del Real

Dos madres. Una es escritora y la otra ilustradora. Un objetivo en común: luchar contra el acoso escolar. Con esta premisa nace el proyecto ‘Todos somos raros’, que incluye un cuento infantil y talleres para niños y adolescentes en colegios y bibliotecas municipales.

Este martes llegan hasta Soto del Real para tratar de transmitir a los escolares que todos somos diferentes y de esta forma tratar de luchar contra uno de los motivos que pueden propiciar el acoso escolar. Ahora, con el fin de llegar a un público más amplio, acaban de lanzar la versión en inglés del libro infantil ‘We are all kind of weird’.

Los datos revelan que siguen produciéndose casos de este tipo en las aulas, aunque cada vez más menores se atreven a denunciarlos. El Ministerio de Educación cuenta con un teléfono contra el acoso escolar en el que se han registrado casi 33.000 llamadas, más de 12.000 identificadas como posibles casos de acoso escolar.

Las impulsoras de este proyecto explican que surgió cuando el hijo de una de ellas tuvo un episodio de acoso y no supo cómo afrontarlo. Por ello decidió buscar una forma original y natural de tratar el problema de la diversidad. Ahora muchas madres se acercan a ellas para tratar de abordar el problema adecuadamente y afirman que hasta los propios niños les cuentan sus problemas y experiencias.