Conan Exiles, los bárbaros también deben sobrevivir

Han pasado ya unos cuantos años de la última (y exitosa) aparición del bárbaro Conan en el mundo de los videojuegos. Age of Conan se benefició de la gran ola que comenzó a surfear World of Warcraft con un juego de rol multijugador masivo de mundo persistente que unió a público y crítica por su buen nivel. Ahora, tras pasar por el acceso anticipado de prueba durante varios meses, llega Conan Exiles para PC, PS4 y Xbox One. Y se ha adaptado a los tiempos con nuevas mecánicas de supervivencia y la posibilidad de jugar de forma local o en nuestro propio servidor.

La historia de este Conan Exiles nos mete en la piel de un individuo condenado a muerte en las tierras del exilio. Aquí creamos a nuestro propio personaje con un completo editor (porque no, no encarnamos al Schwarzenegger musculado del cine). Nuestra sentencia es ser devorado por los buitres mientras nos abrasa el sol del desierto; sin embargo un golpe de suerte hace que el mismísimo Conan El Bárbaro nos libere del cautiverio. Desde ese momento habrá que sobrevivir al desierto, las bestias y el resto de jugadores partiendo desde cero.

Y es que el concepto de supervivencia ha llegado para quedarse. Además de alimentarnos y beber agua, tendremos que sobreponernos a las tormentas de arena y adaptar nuestros ropajes a los rigores del frío, calor y las lluvias debido al sistema de clima dinámico y los nuevos biomas extremos. Y no sólo eso: también habrá que mantener un nivel aceptable de cordura mental al avanzar por ruinas antiguas y enfrentarnos con seres sobrenaturales que desafiarán a los intelectos más fuertes. La artesanía y construcción tampoco podían faltar; necesitaremos manufacturar harapos, herramientas simples y armas para sobrevivir a base de materiales y recursos con patrones de creación al estilo ARK. Levantaremos zonas seguras, refugios y poco a poco acumularemos poder para crear nuestros propios asentamientos y fortalezas. Para ello podremos contar con los compañeros de aventura y hasta con los bandidos que consigamos someter para que nos sirvan como artesanos o soldados. Toda ayuda es poca para salir adelante en las salvajes tierras del exilio, tanto en el gélido norte como en las tierras pantanosas. Por cierto, podremos movernos de forma rápida por este mundo masivo gracias a piedras de viaje automático y seremos capaces de escalar por casi cualquier superficie, lo que abre enormes posibilidades de movilidad.

Uno de los puntos más originales de este Conan Exiles es la posibilidad de unirnos a diferentes cultos y religiones. Además de pelear porque el nuestro se convierta en el dominante, tendremos la oportunidad de invocar a nuestro propio dios para que desate el caos en forma de gigantesca criatura prácticamente invencible. Y estas secuencias de destrucción son realmente épicas, con asentamientos y aldeas literalmente pisoteados por la deidad a la que le dedicamos nuestros sacrificios. Obviamente el combate será parte fundamental de nuestra aventura: contaremos con una amplia variedad de armas y armaduras para adaptarlas a cada reto, así como combos de ataques ligeros y pesados y movimientos adaptados a armas como espadas a una y dos manos, dagas o garrotes.

Varios aspectos importantes a tener en cuenta con este Conan Exiles son la posibilidad de jugar en compañía, como cualquier otro juego de rol masivo multijugador online, o a solas huyendo del salvajismo propio de la competencia online como también pasaba en ARK. Además los creadores han asegurado que habrá disponibles servidores privados para crear nuestra partida personal con amigos, lo que abre también la posibilidad de establecer nuestras propias normas y configuración del juego. Finalmente los usuarios de PC podrán beneficiarse del juego con mods con Steam Workshop y un editor personalizado de Unreal para crear mods propios. El juego cuenta con voces en inglés pero está traducido al español y gráficamente, teniendo en cuenta lo enorme del mapeado, presenta un acabado bastante atractivo visualmente. Y finalmente la ambientación musical encaja perfectamente con el epicismo del universo Conan.

Más actualidad

Esta semana hemos podido probar también Donkey Kong Country Tropical Freeze, que acaba de aterrizar desde Wii U en Nintendo Switch. Se trata del título protagonizado por el gorila que cuatro años después ha ganado el modo portátil de la nueva consola de Nintendo, se beneficia de resolución Full HD si jugamos en televisión y ahora los más pequeños de la casa pueden jugar en el nivel con más ayudas gracias al personaje Funky. Se trata de un juego de plataformas divertidísimo, con islas ambientadas en diferentes continentes y climas, mecánicas variadas que no nos permitirán caer en la repetición y unos fondos de fase de los más trabajados que pueden encontrarse en el género

Rockstar ha mostrado el tercer tráiler de Red Dead Redemption 2, en el que podemos ver a su protagonista Arthur Morgan y la banda de forajidos de la que forma parte. Y el juego pinta bestial, con un completo mundo abierto por recorrer, con su fauna y flora prácticamente vivas. El juego será una precuela de la primera parte ambientada en el salvaje Oeste de 1899 y saldrá a la venta el 26 de octubre para PS4 y Xbox One.

Ya está disponible para PC Total War: Thrones of Britannia, título para un jugador y especialmente recomendado para los amantes de la estrategia bélica y la historia. Vamos a poder manejar diez facciones entre los clanes gaélicos, anglosajones e incluso tribus vikingas para conquistar y administrar la antigua Gran Bretaña. Y no sólo tendremos que luchar: habrá que construir, forjar alianzas y gestionar nuestro imperio para que tenga unos cimientos sólidos. Además cada facción cuenta con objetivos propios basados en hechos históricos, lo que añade diferencias entre ellas y rejugabilidad al título.

Focus interactive y Cyanide Studios han anunciado que los juegos de ciclismo Pro Cycling Manager 2018 para PC y Le Tour de France 2018 para Playstation 4 y Xbox One llegarán el próximo 28 de junio. La versión para consolas contará esta año como novedades con el modo ‘Pro Leader’ en el que desarrollaremos a un ciclista para llevarlo a la élite, un planning de picos de forma durante el año y la inclusión de clásicas como la Paris Roubaix. El juego para PC tendrá dos centenares de carreras incluida la Vuelta a España y un nuevo sistema de negociación con patrocinadores, así como un patrón de progresión de ciclistas con especializaciones primaria y secundaria.

La segunda expansión para Destiny 2, titulada ‘El estratega’, ya está disponible. Nos cuenta la historia de Ana Bray y para saberlo todo sobre este misterioso personaje tendremos que explorar los glaciares del planeta Marte. Incluye un nuevo cubil de incursión (‘Espiral de estrellas’), una nueva actividad ritual (protocolo escalada), nuevas armas y equipamiento, la jabalina Valquiria como arma reliquia, nuevos asaltos y nuevas misiones y aventuras intergalácticas.

Y finalmente ya conocemos los juegos más vendidos en España durante el pasado mes de abril. El ranking de tiendas GAME está liderado por God of War, seguido por Far Cry 5, Assassin´s Creed Origins y FIFA18, todos para PS4. Después aparecen Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Oddysey y Splatoon 2 para Nintendo Switch. La versión para PS4 de Grand Theft Auto V para PS4 es el octavo juego más vendido, y la lista la cierran Mario + Rabbids Kingdom Battle para Nintendo Switch y Rocket League para PS4.