No pasa nada, sigo tranquilo, confiado y convencido de que el Numancia jugará el play-off de ascenso esta temporada. Puedo pecar de optimismo, igual hasta ustedes se piensan que el bueno de Sergio ‘Suso’ Seca me ha contagiado ese ‘susoptimismo’ del que hace gala en cada Tertulia de los lunes… Pero es que no me imagino otro escenario. No me lo imagino si es que las próximas jornadas discurren por senderos racionales y lógicos en lo que al Numancia se refiere. Pese a caer este sábado, sigue en play off y sigue dependiendo de sí mismo.

Fíjense lo que les digo, en mis elucubraciones sobre este final de temporada entraba la derrota ante el Valladolid. No es que creyera que fuera a perder el Numancia ante los pucelanos, pero tampoco lo veía como algo descabellado. Y entraba en mis planteamientos porque creo firmemente que, dándose ese mal resultado, el equipo irá a Lorca este viernes a sacarle los ojos (en el sentido más metafórico y deportivo) al conjunto murciano, ya descendido a Segunda B. Sin confianzas ni relajación por ser un desahuciado, que lo hacen más peligroso, pero sabiendo que el Numancia es y debe mostrarse mejor que el Lorca. Luego ya veremos en qué situación llega Osasuna a Los Pajaritos, antes de visitar al otro ya descendido, el Sevilla Atlético, para cerrar el curso ante una Cultural Leonesa que a saber si para esa última jornada está salvada o descendida…

Sin adelantarnos a los acontecimientos, pensando sólo en el Lorca, en esta próxima jornada, aún hay motivos para siendo realista, ser optimista. Porque más allá del papel del Numancia, que estoy seguro de que volverá por sus fueros, los de estas pasadas jornadas, en cuanto a juego, sensaciones y resultados, los rivales también juegan. Y muchos lo hacen entre sí. El lunes próximo hay un Cádiz-Zaragoza, actualmente acompañantes del Numancia en la promoción (sexto y cuarto) y el sábado tenemos un también un interesante y crucial Osasuna-Oviedo (noveno contra séptimo).

Conclusión: el Numancia puede ser equipo de play-off, por sí mismo y por los demás, porque según los puntos sumados y la actual clasificación sus rivales son ‘a priori’ inferiores (siempre entre comillas en esta categoría), porque ha demostrado que es capaz y porque, sinceramente, si los maletines, de haberlos, van a ser más poderosos para Lorca y Sevilla Atlético que la motivación rojilla de jugar por el play-off, hemos perdido todos el tiempo.