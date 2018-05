Prohibido el consumo de agua en varias localidades del pantano Los Molinos

Varias localidades del entorno del pantano de Los Molinos, en la provincia de Badajoz, tienen desde las 15:00 H de este martes, restringido el consumo humano de agua. El motivo es la proliferación de un alga tóxica en sus aguas.

El consejo de Sanidad, José María Vergeles, ha informado que unas 20.000 personas se van a ver afectadas, ya que las localidades de Hornachos, Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre y Palomas se proveen directamente de este pantano.

Otras localidades de los alrededores como Ribera del Fresno, Puebla del Prior, Puebla de Reina, Hinojosa del Valle, Cerro de Águila y Los Santos de Maimona, si podrán consumir agua corriente debido a que cuentan con pozos.

Vergeles informa que el consumo de agua podría llevar las toxinas de esta alga, que produciría afecciones como la gastroenteritis en los ciudadanos. Desde las autoridades si dicen que se puede utilizar el agua para usos del hogar como cisternas o duchas.

El consejo de Sanidad asegura que se está trabajando con Confederación Hidrográfica del Guadiana para la retirada de este elemento, en colaboración con otros organismos públicos.

Sobre las alternativas al consumo en las poblaciones que no tienen pozo y se abastecen del pantano, se van a realizar por parte de las empresas gestoras del agua un servicio de abtecimiento. Se trasladará a los alcaldes la información que a través de un bando se hará llegar a los ciudadanos.

Se prevé que el agua esté cortada para bebida y comida unos siete días. Esto es así porque es el tiempo que se necesita para eliminar las toxinas que genera esta alga. El consejo destaca que si la limpieza de confederación es la adecuada y si en 48-72 horas no ha crecido de nuevo y no hay indicios de que el alga este presente, supondrá que no hay alga y toxinas y se podría restablecer.

El crecimiento de esta alga se ha podido deber, según informan, a los cambios de temperatura que se ha producido estos días en el agua del pantano.