¿Limitar el número de conciertos se traducirá en un mejor descanso vecinal?

El Gobierno municipal se va a reunir este viernes con representantes de los colectivos de hostelería, agentes culturales y Policía Local para intentar llegar a un acuerdo sobre la normativa que limita a dos al mes el número de conciertos en locales hosteleros con licencia de categoría 2 (bares y cafeterías).

Así se ha anunciado en la comisión de Cultura, donde el turno popular, formado por Iker Zubía e Iñaki Landa, representantes de los hosteleros, han solicitado que se flexibilice una normativa que han calificado de "coercitiva". Iker Zubía ha asegurado que esta ordenanza "tiene una clara afección en la cultura de la ciudad" porque "desde el primer momento que se comunica la nueva normativa, ya se empiezan a cancelar conciertos en varios locales de la ciudad". Los colectivos de hosteleros no consideran que esta medida vaya a solucionar el problema del ruido.

Estibaliz Canto, concejala de Cultura, ha reconocido que "hay dudas razonables" que se han planteado también en su propio departamento, "por ejemplo, con la Semana del Jazz". Por ese motivo, Canto se ha mostrado abierta al diálogo y confiada en que la reunión del viernes sirva para abordar un "debate complejo".

Canto no ha negado que existe una diferencia de criterios sobre esta cuestión dentro del propio gobierno, entre los departamentos de Cultura y Medio Ambiente. Una circunstancia que ha atribuido a las distintas perspectivas con las que se enfoca esta cuestión: "Sería muy raro que todos tuviésemos el mismo criterio, sobre todo porque se ve desde perspectivas diferentes. Y las cosas se hablan, se entienden y ya está".

Iñaki Prusilla, concejal de Medio Ambiente, ha asegurado por su parte que está dispuesto a dialogar y ha reiterado que "no se está yendo contra la cultura sino contra los locales que no están adaptados para la celebración de conciertos". Prusilla ha insistido además en que esta limitación es un modo de resolver las quejas vecinales por el exceso de ruido y ha explicado que esta nueva ordenanza no incluye limitaciones en otro tipo de eventos como performances o la lectura de poemas.

Desde el Gobierno municipal sí aclaran que no es necesario que los locales con licencia de categoría 2 soliciten cambiar su licencia a la categoría 3, lo que implicaría un "gran desembolso económico", según ha denunciado Iker Zubía. Estibaliz Canto ha explicado que será suficiente con que dentro de la categoría 2 se especifique que se quieren realizar conciertos y "se insonoricen los locales de un modo determinado".