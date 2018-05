Boya: "La sentència ja està dictada i això es resoldrà en instàncies internacionals"

Els exconsellers del Govern català Santi Vila (Empresa), Carles Mundó (ERC, Justícia) i Meritxell Borràs (JxCAT, Governació) han conegut avui al Suprem els seus processaments per malversació i desobediència i els han rebutjat, sense voler fer cap altra declaració davant del jutge. Pablo Llarena, el magistrat que instrueix el sumari obert al Suprem pel procés, havia citat per avui els exconsellers Borràs, Mundó i Vila, i també a la dirigent de la CUP Mireia Boya, per comunicar-los els seus processaments en el marc d'aquesta causa.

L'última dels citats, que només està processada per desobediència, ha estat l'única a declarar i ha etzibat a Llarena que la sentència sobre el procés 'ja està dictada. La Justícia està polititzada. El judici real es resoldrà en instàncies internacionals', segons diverses fonts presents en la declaració. Mireia Boya ha manifestat a més que el dret a l'autodeterminació està per damunt de la indissoluble unitat d'Espanya i que no hauria d'existir el delicte de desobediència.

Boya ha assenyalat a més al jutge que no va rebre advertiment del Tribunal Constitucional que havia suspès les anomenades lleis de desconnexió i que, per tant, no pot acusar-se'l de desobediència.

Santi Vila, exconseller d'Empresa, qui com els seus dos excompanys en el Govern ha estat menys de deu minuts davant del jutge, ha declarat als periodistes, a la seva sortida del tribunal, que davant del magistrat s'ha limitat a manifestar el seu desacord amb el processament. Això és el que han fet també els tres exconsellers: s'han remès a les seves anteriors declaracions en les quals ja van rebutjar les acusacions que s'han alçat contra ells.

'El tràmit ha estat molt ràpid, hem confirmat el nostre desacord amb l'ordre de processament, ens hem remès al que vam declarar al seu moment, jo a l'Audiència Nacional ja vaig atendre a totes les preguntes. Com res ha canviat, no tenim més que afegir', ha dit Vila als periodistes.

A més, ha confirmat que recorrerà contra el processament i ha subratllat la convicció que 'ni jo, ni cap membre del Govern, gastem ni un sol euro de diners públics. En conseqüència, l'acusació de malversació estic convençut que es demostrarà que és infundada'.

Les compareixences d'avui han continuat l'anomenat tràmit d'indagatòries, que va començar amb els inculpats que estan en presó preventiva i que ahir va tenir com a protagonistes als quals fossin membres de la Mesa del Parlament quan es va aprovar la Declaració Unilateral d'Independència (DUI).