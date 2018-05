Fernando Villabella: "Los que tienen que estar preocupados son ellos"

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo disputará este viernes, ante Palencia, el tercero de los partidos de la eliminatoria de cuartos de final de los playoff de ascenso a la Liga Endesa. Los hombres de Carles Marco solo necesitan ganar un encuentro más para pasar a la semifinal, y tendrán hasta tres intentos para lograrlo gracias al parcial de 2-0 conseguido en Pumarín.

"Es un partido complicado porque para ellos es el primer 'match ball'. Supongo que van a salir con todo en un pabellón en el que habrá 5.000 personas. Es un equipo con mucho orgullo que ascendió una vez a ACB, aunque no lo pudo ejecutar. Vienen de saborear las mieles del triunfo y no va a ser sencillo que se apeen del burro así como así", comentó el presidente del Oviedo Baloncesto Fernando Villabella en Asturias SER Deportivos.

La presión la tiene el conjunto dirigido por Alejandro Martínez, y por eso tampoco dudó sobre la manera de afrontar esta próxima cita: "Nosotros lo que tenemos que pensar es que tenemos tres 'match ball', y que hay que ir con toda la firmeza del mundo y las ganas de hacer un gran partido. Pero hasta ahí, los que tienen que estar preocupados son ellos".

"Estos dos partidos me dieron un plus de motivación. El equipo en la liga no había sido regular, había jugado mal pero competía y ganaba. No te daba la sensación de ser un equipo para llegar lejos pero me voy a callar la boca porque en estos dos partidos el equipo sí dio una sensación de solidez importante", sentenció sobre las opciones del equipo.

"Siempre es un seguro de vida venir a jugar a Pumarín el último partido. Esperemos que no tengamos que llegar a ese nivel de tensión y que podamos aprovechar alguna de las dos oportunidades de este fin de semana. Y si es la primera pues mucho mejor", añadió el presidente.

El Oviedo Baloncesto tendrá su próximo compromiso el viernes a las 21.00 horas ante Palencia, como visitante, y en el caso de conseguir una victoria será ya semifinalista. Si cae derrotado volverá a medirse al equipo palentino el domingo a las 12.30 horas, de nuevo fuera de casa. Y en caso de ser necesario un desempate, se celebraría el próximo martes en Pumarín.