Berjón: "Confío en estar en el playoff en la última jornada"

Saúl Berjón se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera como profesional. La regularidad del ovetense durante toda la temporada le ha convertido en el jugador más determinante del Real Oviedo. Además, es el segundo máximo asistente de la categoría, con 13 pases de gol, únicamente superado por Embarba (Rayo Vallecano), que lleva 14. El extremo estuvo en Radio Asturias analizando el momento que atraviesa el equipo y las opciones de los azules para disputar el playoff.

En primer lugar, consideró fundamental el triunfo frente al Lorca para recuperar las buenas sensaciones y así reforzar la moral del vestuario de cara a la recta final de liga: "Fue un partido para disfrutar. Y eso, anímicamente, viene muy bien. Demuestra que podemos jugar bien al fútbol".

Ahora se medirán a Osasuna en El Sadar. Se trata de un rival directo que suma dos puntos menos que los carbayones, y que tienen la obligación de ganar para seguir en la pelea por los puestos altos de la tabla. Advierte el asturiano del potencial de los navarros, pero también es consciente de la presión extra que pueden tener por lograr la victoria: "Este verano Osasuna pagó los traspasos que quiso. Un punto sería bueno para nosotros, pero iremos a por los tres".

En ese próximo encuentro no estará Mossa por sanción, un "socio" de lujo para Berjón, con el que ya se ha demostrado que se entiende a la perfección: "Me estoy encontrando muy bien con él. Sin mirarnos sabemos donde está el uno y el otro".

Restan cuatro partidos para que termine la competición regular y el Oviedo se encuentra en séptima posición, con el playoff a tan solo un punto. Una situación que permite soñar a la plantilla: "Confío en estar en playoff en la última jornada, hasta entonces me da igual. El club, la ciudad...Todos merecen el premio. Estoy seguro de que lo conseguiremos. Pronto estará al llegar, y con este míster". Y es que Berjón es un indiscutibe en el once de Juan Antonio Anquela. Es el segundo futbolista que más minutos ha disputado (3153), solo por detrás de Ramón Folch (3316). Por ello se ha mostrado muy agradecido al técnico jienense: "La confianza que me transmite desde el primer día es bestial". Incluso bromeaba con el carácter del entrenador: "Parece que está desesperado, pero es su forma de ser. Es muy cercano".

Noticias relacionadas Anquela mima a Linares