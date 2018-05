Campaña de educación ambiental bilingüe para los colegios socuellaminos. ‘Yellow, green and blue, you can recycle too’. Está dirigida a los alumnos de 3º de Educación Infantil, 4º y 5º de Primaria y pretende aunar la concienciación con la necesidad de incentivar la educación bilingüe en los colegios.

Esta campaña “tiene como objetivo la concienciación de los más pequeños, para que aprendan cómo deben separar los residuos sólidos urbanos, cómo se realiza su recogida selectiva y los beneficios ambientales que estas actuaciones generan”, según explica la concejal de Medio Ambiente, Concepción Arenas.

Está organizada por Ecoembes a través de la empresa Oportunity Green. La directora de gestión, Natalia Ortega, señala que “como especialistas bilingües nos dimos cuenta de que los colegios necesitaban fomentar el bilingüismo con este tipo de recursos, no solamente en su programación anual sino también a través de talleres de formación complementaria”.

La responsable de Oportunity Green explica que la formación cuenta con una serie de material didáctico específico para cada curso con el que se trabaja previamente al inicio del taller, para que los niños se familiaricen con los conceptos, así como con el vocabulario específico.

Los talleres de formación y concienciación bilingües se desarrollarán en los colegios socuellaminos desde este miércoles, hasta el próximo jueves 17 de mayo y pasarán por los cuatro centros educativos de la localidad, el colegio El Coso, el Carmen Arias, el Gerardo Martínez y el colegio Virgen de Loreto.