Guille Donoso " El fútbol da tantas vueltas que a final no sabes dónde vas a acabar dentro de dos meses."

Guille Donoso volverá al Lugo, en principio volveré porque tengo contrato allí, mi intención es convencer que puedo jugar en segunda división pero en caso contrario no cierra la puerta a que la Deportiva sea su destino yo he estado muy a gusto en Ponferrada y claro que lo tendría en cuenta en caso de que no siga en Lugo pero al final esto da tantas vueltas que a final no sabes dónde vas a acabar dentro de dos meses.

Sobre la derrota frente al Toledo Guille apunta que fue un golpe muy duro que el último partido en casa, acabe así, eso no le gusta a nadie, ni para la afición, ni a la gente del equipo, a los jugadores.. Reconoce que fue una temporada, no estuve al principio de la temporada, complicada porque has estado ahí abajo, el objetivo era otro, y está ha sido la línea de la temporada.

Reconoce que se puede perder, pero sí que es verdad que nos pasaron por encima, a veces pasa, no fue un mal mayor porque al final el objetivo se consiguió, estamos salvados pero no puede pasar lo sucedido ante el Toledo.

Ante el Fuenlabrada espera que el partido sirva para que no pase lo que ocurrió el fin de semana, tenemos que plantarle cara a un buen equipo, para nosotros es un reto porque ellos están arriba y sirve para medir el nivel que acabamos la temporada, pero sobre todo intentar acabar bien y con buena imagen.