Cifuentes: "Me gustaría que siguiésemos siendo lo que somos"

Habla uno de los capitanes del Cádiz. Uno de los pesos pesados del vestuario, por eso Cifuentes, como voz autorizada del cadismo saca la bandera más optimista del vestuario. "Hemos llegado al último mes de competición con opciones de play off y todos hubiésemos firmado eso a principios de temporada. Salimos reforzados de Albacete. Hasta el lunes quedan muchos días para recuperar las sensaciones positivas".

Valora también la falta de gol del equipo, pero el portero, mantiene el discurso de su entrenador de ser más por los goles que no recibe que por los que marca. "No tenemos siete u ocho ocasiones por partido. Somos un equipo con una identidad muy clara e intentamos rentabilizar los goles y las ocasiones que tenemos. La responsabilidad de que no nos marquen y de marcar es de todos. Tenemos sesenta puntos y un mes por delante que quién sabe".

Para el portero, una de las claves de que el equipo mantenga el orden es que "el resultado es que encajamos pocos goles, puntuamos casi siempre y me siento muy orgulloso de todo lo que hacen mis compañeros".

Cifuentes, ahora con el paso de los días valora el punto de Albacete y entiende que salen reforzados, pero también entiende que "las caras del otro día son las caras de un equipo que es exigente. Caras de estar cerca de la victoria y no conseguirla", eso sí, añade que "las cosas se solucionan con una victoria".

El guardameta también valora el juego del equipo y entiende que "no es cuestión de arriesgar. Me gustaría que siguiésemos siendo como somos. Lo que hagamos en estas cuatro jornadas lo hará el Cádiz de toda la temporada. La identidad del Cádiz será esa, ni pretendemos ni podemos cambiarla".

Por último, también valoró el premio acaba de recibir, Balón de Oro de Castilla-La Mancha. "Es un reconocimiento a todo lo que llevo en el fútbol. Estoy contento, es un poco el reflejo de mi trabajo y el momento en el que me encuentro. Estoy feliz y vengo con muchas ganas a entrenar cada día".