Aquest dissabte a Onda una nova edició de la ‘Fireta Solidària’

L'Ajuntament d'Onda, a través de l'àrea de Política Social que dirigeix la tinent d'alcalde Mari Carmen Aguilella, ha presentat una nova edició de la ‘Fireta Solidària’ que se celebrarà aquest dissabte, 12 de maig,al Raval de Sant Josep. Es tracta d'una trobada solidària, oberta al públic i de caràcter festiu, en el qual els onders podran conèixer els projectes solidaris de les associacions locals i gaudiran de diferents activitats. “Som una de les ciutats que més col·labora amb les ONGs i associacions per a complir amb el nostre objectiu de disminuir les desigualtats i crear oportunitats per a tots, perquè entre tots podem crear una ciutat millor. Per açò, un any més, des de l'equip de govern que lidera l'alcalde Ximo Huguet, acostem a la ciutadania els projectes que les diferents organitzacions locals duen a terme, de forma altruista, tant a Onda com en llocs on se'ls necessita”, ha destacat Mari Carmen Aguilella.

En aquesta edició participaran diverses ONGs que treballen al municipi com a Manos Unidas, Karit-Solidarios por la Paz, ONGD Quisqueya, Delwende, Asociación Castellón Contra el Cáncer, Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer, Asamanu África, Riu Sec, Esclerosis Múltiple, AFA Castellón, ONG Santa Bárbara, CO El Molí, El MAT i Cáritas. La inauguració d'aquesta jornada solidària tindrà lloc a les 10.30 hores amb l'obertura dels diferents stands d'informació de les organitzacions participants, que ensenyaran als ciutadans que assistisquen els seus diferents projectes i iniciatives. A les 11.30 hores hi haurà un concert de pasdobles a càrrec de la Banda Jove de la UMSCO. A les 12.30 hores tindrà lloc un espectacle infantil de contacontes amb Valentí Piñot, realitzat pel Casal Jove d'Onda. Després d'un descans, a les 17.30 hores es reprendran les activitats amb “Ritmes del Món”, un espectacle a càrrec de Dumtak Percussió i l'Associació El Mat. Finalment, a les 19.00 hores, a càrrec de l'Associació Amics del Ball i l'Associació Riu Sec, es realitzarà una exhibició de ball.

A més d'aquestes activitats programades, durant tota la jornada ‘Saltimbanquis Animació’ posarà a la disposició dels més xicotets un castell inflable i la Creu Roja realitzarà jocs infantils.