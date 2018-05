Demasiado estrés laboral

El sindicato Comisiones Obreras ha exigido a la Gerencia Regional de Salud la evaluación de los riesgos psicolaborales de los 1.362 profesionales de Atención Primaria en la provincia de Burgos, entre quienes hay un incremento de patologías relacionadas con el estrés debido a la sobrecarga de trabajo, asegura el sindicato. La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras ha elaborado una encuesta entre el personal de centros de salud y consultorios que concluye que el 70% siente sobrecarga de trabajo, más del 67% tiene estrés laboral, el 64% se siente al límite de sus posiblidades y un 96% percibe que no hay mejoría en la sanidad pública. Comisiones Obreras añade a la sobrecarga de trabajo, los cambios en las demarcaciones asistenciales que está realizando SACYL en la región y que provoca que el mismo personal cada vez atienda más poblaciones y más alejadas entre si. La jornada de 37 horas y media sin sustituciones de ausencias, empeora la calidad del servicio y la salud del trabajador. El sindicato constata que desde que la Junta ha aplicado una política de austeridad y recortes en la sanidad regional, se producen graves consecuencias para la salud de los trabajadores y un aumento de los accidentes de trabajo y no descartan iniciar pronto movilizaciones si no se toman medidas para resolver la actual situación.

