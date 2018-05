El Dépor afronta el cierre de una temporada aciaga

Tino Fernández habla en El Larguero de la polémica sobre la participación del Fabril en la play off de ascenso y del futuro entrenador del Deportivo. Vamos a Gijón a escuchar la valoración de Álex Bergantiños sobre la temporada del Dépor y su opinión sobre el futuro que le espera la próxima campaña. Escuchamos a Vicente Celeiro, gran protagonista del documental que recuerda la inolvidable liga de 1988, con la salvación in extremis del descenso a 2ªB. Carlos Alberto Sánchez y Pablo Muñoz protagonizan hoy la opinión. En tiempo de polideportivo nos acercamos a los play off de ascenso a ACB con el técnico del Leyma Coruña Gustavo Aranzana. Cerramos programa con la lucha por la permanencia del Liceo en la OK Liga femenina. Su entrenador, Estanis García nos habla de las opciones de las coruñesas.

