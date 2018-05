Redru: "Lo tengo muy claro, vengo a ascender con el Elche C.F. a Segunda"

El sevillano Carlos Redruello, más conocido como Redru, ha lucido por primera vez la casaca franjiverde del Elche C.F. El lateral zurdo, que cumplirá 21 años el mes que viene, llega cedido por el Real Betis hasta el final de la Liga. El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, ha comentado que "hablé con Lorenzo Serra Ferrer y si logramos el ascenso podría seguir con nosotros una temporada más. Hay que agradecer las facilidades del Betis para concretar la operación".

Redru lo tiene muy claro y asegura que "no vengo a Elche de vacaciones, para eso me habría quedado en Sevilla. Estoy aquí porque mi ilusión es ascender con un Club histórico como el Elche a Segunda División. Ni me lo pensé. El recibimiento ha sido espléndido y quiero dar las gracias a Jorge Cordero por apostar por mí y al jefe de Prensa, Antonio Chaves, que está ejerciendo de guía personal en mis primeros días".

Redru tiene su ficha tramitada, sustituye a la del lesionado Gabriel Corozo, y debutará como franjiverde el domingo en Olot en la última jornada de la Liga regular. Una cita en la que el conjunto que dirige Pacheta defenderá su segundo puesto en la tabla. Cordero ha explicado que "para mí es más importante llegar a la promoción de ascenso al 200 por 100 que acabar segundo o tercero. No le doy tanta importancia a disputar el partido de vuelta de las eliminatorias en casa".