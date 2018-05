Los políticos de Novelda afirman que Martínez tiene que asumir responsabilidades

Ayer conocíamos la ratificación de la sentencia de la pieza de FITUR dentro de la rama Gürtel entorno a la ex alcaldesa de Novelda, ex Presidenta de las Cortes y ex Consellera de Turismo, Milagrosa Martínez quien tendrá que cumplir nueve años de prisión por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Una sentencia “esperada” por muchos políticos noveldenses quienes han lamentado, en lo personal que a Martínez se la prive de libertad pero por otro lado, consideran que un cargo político tiene que asumir responsabilidades. Todos coinciden en sentir eso sí, que la población haya sido noticia por asuntos de corrupción política, aunque la oposición en el ayuntamiento recuerda que acabábamos de serlo por el caso de transfuguismo del actual alcalde.

Un alcalde, Armando Esteve que también se ha pronunciado sobre esta sentencia afirmando que simplemente hay que acatar la sentencia.

UPyD ha puesto el acento en la importancia de que hechos de este tipo no vuelvan a pasar y Novelda no vuelva a ser portada.

Desde el PSOE, su Secretario General, Francisco Martínez considera que Novelda ha tenido que soportar durante cuatro años a una alcaldesa que, a pesar de estar imputada en esta trama, no quiso apartarse de su cargo.

Silvia Anna, Portavoz de Compromís se pregunta qué pasa con la gente que estaba por encima de Milagrosa Martínez.

Desde Guanyar Novelda, su Portavoz en el Ayuntamiento, Maje Agües considera que era una sentencia esperada fruto de unos años de corrupción política del PP.

Sin embargo el Partido Popular no se ha querido pronunciar al respecto, por ahora, su Presidenta, Hortensia Pérez ha indicado a esta emisora que “respetan la sentencia”.