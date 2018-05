Piden la nulidad del anuncio de exposición pública del proyecto de sondeos

La mayoría de las instituciones de las islas se han sumado a la petición de nulidad planteada desde Alianza Mar Blava para que vuelva a realizarse el anuncio de exposición pública del proyecto de sondeos Medsalt-2 porque aseguran que no se ajusta a la legislación vigente.

Dice el Portavoz de la Plataforma, Carlos Bravo, que hay habido una clara indefensión en la publicación de este anuncio ya que no se ha dado cuenta a las administraciones o entidades afectadas..Por esto quieren que se vuelva a comenzar con el procedimiento y se publique no solo en el BOE sino también en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas implicadas, como es el caso de Baleares….Si siguen adelante, dice Bravo, que tendrán "base para futuras denuncias en los tribunales". Añade que " se tiene que iniciar de nuevo el procedimiento porque la administración Central no se puede saltar a otras instituciones".

De todas formas continuarán recogiendo alegaciones por si el procedimiento, tal como parece aunque este “viciado”, sigue adelante.