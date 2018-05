Dos años y 900 terremotos después, la PJLF los incorporan como argumento para exigir la retirada de los premisos de investigación de fracking

Declaraciones de Salvador Mesa y Juan Alberto Porcel, de la ‘Plataforma Jódar Libre de Fracking’, en la lectura de un informe y comunicado, sin turno de preguntas por parte de los medios de comunicación,en la sede de la Asociación Ecologista Guardabosques de Jódar, en el Parque Periurbano Trascastillo.

El comunicado lo iniciaba Salvador Mesa confirmando que “…Por mucho que diga la Junta de Andalucía, porque así lo afirma reiteradamente, que nunca va a permitir el fracking, en realidad la Junta de Andalucía no puede retirar el fracking, por una razón muy sencilla, eso es competencia del Gobierno Central, no puede frenar que este se desarrolle, no podrán hacer nada para impedirlo…”.

Salvador Mesa llega a afirmar: “… Durante una serie de años hemos manejado, y esgrimido, distintos argumentos, amplios, pero realmente, en este momento, no queremos esgrimir esos argumentos, queremos quedarnos solo con uno, porque es tan tas sativo y tan serio, que nos debe llevar a actuar de nuevo… Este es el hecho, que la situación actual es mucho más grave, ya no es la situación de antes, es otra, estamos viviendo un periodo preocupante de terremotos, muchos de ellos (terremotos) han rozado niveles de peligrosidad que no podemos pasar por alto, ha habido un número significativo (2) de magnitud 4.0 o bien muy cercanos por encima de 3.0. Que haya alguno de magnitud 5.0 o superior, es fácil cuando se llega a 4… y no son de recibo las explicaciones que nos están dando sobre esta situación, las consideramos totalmente insuficientes, simplemente son explicaciones de despacho… los terremotos se están produciendo sin el fracking, hasta donde sabemos, no podemos afirmar que sea por el fracking, creemos que no es por el fracking… y hay daños ya en viviendas… En lo que va de año estamos al borde de los 250 terremotos… En realidad los terremotos de esta comarca son continuos desde abril de 2016… se han producido cerca de 900… pasar de una magnitud de 4 a 5 se multiplica, tiene un nivel de exponencialidad, los saltos son mucho mayores… es un efecto mucho mayor, y si ampliamos la escala, se incrementa progresivamente, y las consecuencias, de peligrosidad, pueden ser mayores…”

El nuevo escenario sísmico también se exige una nueva ordenación del territorio, “Esto tendría consecuencias directas en la ordenación del territorio, qué se puede hacer y qué no, dependiendo de los riesgos que haya. El nuevo escenario sísmico tenemos en Jódar nos aclara bastante que trato se le puede dar al fracking, en nuestra zona… Lo que resulta evidente es que se hace intolerable la posibilidad, por mínima que sea, de que se pueda realizar la extracción de hidrocarburos mediante fracking o cualquier otra técnica… y esto es porque coincide, excesivamente, con los lugares donde se están localizando los epicentros de los terremotos… lo geólogos dicen que puede haber una nueva falla, la falla del Guadiana Menor, además el entorno de Jódar está afectada por otras cuatro fallas más. Según informes científicos de importantes instituciones de renombre (sin mencionar ninguna de ellas), se asegura que la técnica del fracking produce terremotos… algunos pueden retrasarse en el tiempo varios años… Los mismos estudios, dentro de sus planes de prevención, detallan una serie de medidas, de mitigación, para evitar esos terremotos, que pasan por el estudio geológico de la zona y por prohibir el empleo de esta técnica en zonas donde haya fallas activas o en zonas donde se detecten terremotos de magnitud superior a 1.7…”.

El comunicado continúa, “Debido a su trascendencia social, exige la adopción de decisiones políticas que pongan en marcha estrategias económicas, seguros, simulacros, fundamentales, sobre todo en centros escolares, medidas estructurales, exigencias de normativa, que afecten al tipo de construcciones o a infraestructuras, acciones de ordenación del territorio y de protección civil. Para ello se hace imprescindible la petición, cerrada, firme, de que se realicen estudios científicos y técnicos precisos, adaptados a la nueva situación. Estudios científicos de verdad, verdaderos, sobre el terreno, con científicos desplazados y tiempo de investigación y trabajo sobre el terreno. Esto es muy claro, se nos está hablando de una nueva falla que no se conocía, ¿Qué confianza podemos tener en lo que se nos está diciendo, que esta ha salido, casi, del gorro de un mago? Sin dicho estudio no se podrá llevar a la práctica eficazmente, ningún plan de prevención… y corrección de este tipo de riesgos, además es un factor fundamental para la prevención de riesgos sísmicos es la información, y la preparación de la población, que debe estar al tanto de las pautas de actuación y comportamiento ante los terremotos…”.

Por todo ello, termina el comunicado, “Si no exigimos, no vamos a conseguir nada. Por tanto, hacer un llamamiento a la acción social, es lo que nos queda, intentar que la sociedad se haga eco, y entiendan que hablamos en nombre de la ciudadanía, y de la preocupación por este asunto, sin más, como meros portavoces, encargados de transmitir la voz de unos colectivos. El llamamiento que queremos hacer a toda la ciudadanía es para que reflexionen sobre este tema y se una a esta causa… que se unan los que están en una escala de gestión y de gobierno. Por el bien de nuestras vidas y por el futuro de nuestra tierra, se hace la participación activa de todos… para solucionar definitivamente este problema, y con una voz única…”.

Experto Universidad de Jaén

Sobre la magnitud de los terremotos, el profesor de la Universidad de Jaén, José Antonio Peláez, en declaraciones a esta emisora, el pasado 23 de marzo, “…Un grado de magnitud implica que se ha liberado 33 veces más de energía, pasar de un 4 a un 5 significa una liberación sustancial de energía… no estamos tan cerca como puede parecer por los números…”.

Emergencias 112

Sobre las afirmaciones de “alarma social”, cabe recordar que en la nota emitida el pasado 24 de abril, tras un seísmo registrado a las 3:53 horas con epicentro al este de la localidad de Jódar con una magnitud de 3.7 grados, a una profundidad de once kilómetros, según fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El servicio 1-1-2 no ha recibido ninguna llamada de vecinos ni tiene constancia de que haya sido sentido por la población tras realizar una ronda de contacto con los servicios operativos de la localidad y los municipios limítrofes de la comarca. Igualmente, hay que destacar, que no se han producido daños personales ni materiales.

Posteriormente, a lo largo de la noche, el Instituto Geográfico Nacional ha observado algunos movimientos de inferior magnitud en la comarca, sin que ninguno de ellos hayan sido apreciados por los vecinos.