El alcalde de Jódar se desplaza Navarra para conocer la situación de los muchos galdurienses desplazados a la campaña del esparrágo

El alcalde de Jódar viaja, durante toda esta semana, a Castilla-León, Navarra y Extremadura, para visitar y conocer la situación de los trabajadores y trabajadoras galdurienses desplazados a esas comunidades, en la presente Campaña del Espárrago.

Se trata de una visita que realiza todos los años, para conocer en directo la situación de los trabajadores, en torno a 2.500, y en la medida de lo posible solucionar los posibles problemas.

Conversábamos con el alcalde, José Luis Hidalgo, en ruta el pasado lunes, “… Queremos visitar hoy a algunos vecinos y vecinas que están recogiendo espárrago en Zamora, Valladolid y a la noche llegaríamos a Navarra, donde pararemos un poco más, unos días, porque allí es donde se concentra mayor número de vecinos y vecinas, también en próximos días visitaremos Badajoz, donde también hay hombres y mujeres de Jódar, es costumbre que lo hagamos así, pero no solo desde que uno tiene la responsabilidad de ser alcalde, desde que comencé, cuando estaba en la oposición, considere que era una obligación desplazarnos a estas campañas y ver, in situ, como están nuestros vecinos, nuestras vecinas, cuales son sus problemas, en que podemos echar una mano, y enterarnos, de primera mano de sus necesidades, lamentarnos con ellos cuando no va bien la campaña, o igualmente disfrutar de la alegría, que es lo que quisiéramos de una campaña en condiciones, ya que se tienen que desplazar, por lo menos que puedan llevarse algo a sus casa… Si fuese solo por cumplir, no creo que hubiera tenido la acogida, por parte de vecinos y vecinas, que tenemos desde hace años… Muchas veces son cuestiones que parecen insignificantes, una familia tiene algún tipo de problema, que nos lo plantea y que se lo podemos solucionar con una llamada de teléfono… A nosotros nos sirve para conocer, de primera mano, como viven estos vecinos, en que podemos mejorarlo, o ponerlos en contacto con los centros educativos (90 niñas y niños matriculados en infantil, 32 en secundaria), por si han tenido algún problema con la escolarización de los críos, o incluso con los propios ayuntamientos de la zona… hace un par de años tenían un problema serio con el tema de los remolques, que no se los dejaban en la calle en el municipio de Mendavia, que es donde más vecinos se concentran, en su momento solucionamos la situación, y como esta le podíamos contar muchas, pero sobre todo, lo que si les gusta a nuestros vecinos, es vernos la cara y hablarnos de tú a tu…”.

La planteábamos al alcalde por la aspiración que tantos vecinos y vecinas no tuvieran que desplazarse, “Por desgracia nuestra tierra arrastra un problema de siglos, somos un término municipal pequeño y con mucha población, eso ha configurado una forma de vida, que precisamente es esta emigración temporera, si nosotros tuviésemos la tierra que hay en Navarra, nuestros vecinos y vecinas no tendrían que desplazarse. Si algunas experiencias en espárrago no hubieran terminado con gente engañada, con gente a la que directamente se les robo, que han tenido que pagar préstamos personales, que tuvieron en peligro su casa… si esas experiencias se hubieran llevado poniéndole más ganas, más cabeza y haciéndolo en condiciones, todo esto se podría haber ido solucionando… todos los días son de ver, de aprender y de querer solucionar esos problemas y no vamos a dar nuestro brazo a torcer, ni a dar nada por perdido… trabajamos día a día, y estamos en contacto para solucionar esos problemas y sigue siendo, para nosotros, implantar en nuestro pueblo el espárrago con más ganas, con más fuerza… Si que no encontramos que cuando le llevamos una propuesta a vecinos y vecinas, todos sufrieron un gran desengaño, fueron engañados, y hoy por hoy prefieren, dentro de lo malo, coger la maleta y difícilmente se encuentra a alguien que quiera arriesgar…”.

Intercambio cultural

Este año, como novedad, el próximo sábado, 12, tendrá lugar un intercambio cultural en el marco de la ‘Semana del espárrago y tradiciones’ de la localidad de Mendavia, con participación de la Peña Cultural Flamenca de Jódar, a modo de reconocimiento al esfuerzo y buen hacer, de los galdurienses desplazados a ese municipio navarro.