La receta de Abengoa para curar los males de la Sanidad en la provincia

La suya es una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de Sanidad Pública a nivel mundial. El propio presidente Obama le fichó para poner en marcha uno de sus proyectos estrella, el 'Obama Care', el sistema sanitario público de Estados Unidos. Rafael Bengoa ha trabajado durante 15 años en la OMS y ocupó el cargo de Consejero de Sanidad en el País Vasco en la etapa de Patxi López de manera independiente.

Bengoa llega a León de la mano de la Asociación de Facultativos y Especialistas de León (AFELE) para ofrecer una charla que lleva por título "Sanidad del Siglo XXI: Calidad y Sostenibilidad de nuestro modelo de Sanidad Pública". Desembarca en la provincia en una semana en la que se ha publicado un estudio de CC.OO, que arroja una cifra preocupante: el 70% de los facultativos de atención primaria reconoce estar saturado en su trabajo diario.

Bengoa cree que es necesario incrementar la financiación del sistema público de Sanidad ahora que ha remontado la situación económica, pero advierte de que esa no es la única solución que debe ponerse en marcha. Destaca que el panorama no es el mismo que en el siglo pasado. Con una población más envejecida, y una tendencia cada vez mayor a la cronificación de las enfermedades, se debe avanzar hacia un nuevo modelo que no esté basado en esperar a que el paciente acuda al consultorio, sino en el control a distancia. "Hay muchos pacientes cuyo seguimiento se puede controlar telemáticamente, predecir cuando se van a descompensar y actuar antes de que acuda en busca de ayuda médica"

Un modelo que, con algunas variaciones, también ve aplicable a la sanidad rural. "Podemos controlar las enfermedades de estos pacientes a distancia desde un concultorio central" También es esencial, remarca, una buena organizacion de la urgencias para que se pueda acceder a ellas de manera rápida en los casos urgentes