Benissa se moviliza en demanda de un Plan de Contención frente a la Xylella

El malestar y la preocupación del sector agrícola ante la forma en la que está actuando la Conselleria para hacer frente a la Xylella fastidiosa, saldrán a la calle este viernes, 11 de mayo, en Benissa. Localidad que acogerá una movilización ciudadana convocada por AXFA, AJASA y la asociación local Afectados Xylella Benissa, en demanda de una solución al problema menos drástica, en defensa de la agricultura y del paisaje.

Según denuncia, Pepe Ferrer, como portavoz del colectivo local que promueve esta movilización, tanto la Conselleria como la empresa pública TRAGSA, no están cumpliendo realmente el protocolo marcado por la Unión Europea para retirar los almendros dañados por la bacteria de la Xylella y su forma de actuar está repleta de irregularidades. Ferrer nombra algunas: como no arrancar las raíces de los árboles enfermos o llevarse la leña de los almendros cortados en lugar de triturarla in situ.

Para “Afectados Xylella Benissa”, a la actuación de la Conselleria se le puede aplicar perfectamente el refrán “Es peor el remedio que la enfermedad”, porque según advierten, el objetivo del gobierno valenciano para acabar con esta bacteria, es arrancar 35.000 árboles, de los cuales tan solo 176 almendros han dado positivo. Una forma de actuar que para Ferrer conllevará acabar con el territorio.

Los colectivos que promueven esta protesta plantean una alternativa a esta forma de actuar de la conselleria. Una alternativa que también reconoce la Unión Europea, aunque no la subvenciona. Se trata de poner en marcha un Plan de Contención, con el que sólo se intervendría sobre los árboles enfermos, al tiempo que se realiza un control y seguimiento de las zonas afectadas para que la plaga no se extienda. Una propuesta que produciría un menor impacto sobre el paisaje que el Plan de Erradicación por el que ha apostado la Conselleria y que paga con fondos europeos.

En Benissa existen 19 parcelas infectadas por la bacteria, a las que hay que sumar el resto de terrenos en un radio de 100 metros a su alrededor, donde, sin haberse detectado ningún árbol enfermo, sufrirán los estragos de las medidas preventivas de la Conselleria. Ferrer advierte que esta situación afecta no solo a los agricultores, sino a todos los vecinos en general, puesto que la actuación prevista dañará seriamente al paisaje, y por ende al turismo.

Con todo y bajo el lema “No al arranque de árboles sanos” el viernes, 11 de mayo, a las 12 del mediodía, se llevará a cabo una concentración en la Plaza Rei Jaume I de Benissa. Desde allí los manifestantes se movilizarán hasta la plaza del ayuntamiento, donde tienen previsto leer un manifiesto y reunir apoyos para trasladar sus demandas a la Conselleria.