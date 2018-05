El Partido de la Tercera República se forja desde Lugo

Este jueves se firmará el acta constitucional, ante notario, del Partido de la Tercera República Federal Española, cuyo fundador es el lucense Donato Malumbres. La idea, precisa, surgió “entre Lugo y Madrid”. En Lugo acredita que son sobre una decena de personas los que están tras el nuevo proyecto, pero en Madrid asegura que son “miles” los que apoyan esta iniciativa que persigue que se instaure la tercera república.

El jueves se firmará el acta constitucional en Lugo, “para luego mandarlo” a Madrid y dar carta de naturaleza al nuevo partido político, que se define como un partido “republicano”. “Queremos llegar a la tercera república y poner orden en la política, porque es de patio de colegio”, expone.

Donato Malumbres pese al carácter republicano, asegura que la monarquía “no nos va a molestar que esté ahí, pero no va a participar en nada con la tercera república”. Una nueva forma de estado donde “habrá separación de poderes, la Iglesia no podrá meterse en política, y los jueces se elegirán entre ellos”, por lo que no habrá “injerencias” políticas, proclama Malumbres.