Sánchez Moro: "Hasta agosto no podemos saber si el Mar Menor recupera las Banderas Azules"

José Ramón Sánchez Moro presiente de Adeac, organización que se encarga cada año de emitir un informe anual por comunidades autónomas con las banderas azules ha señalado en La Ventana que en su opinión en el caso del Mar Menor "no hay mal que por bien no venga", porque eso supone que se haya hecho más en 20 meses que en 20 años y ha recordado que cuando surgió la crisis del chapapote el Cantábrico estuvo también sin banderas y después consiguió más banderas que nunca.

Y en ese sentido, se muestra esperanzado con el Mar Menor. En su opinión Bandera Azul ha desempeñado un papel decisivo como "toma de conciencia" para comenzar a trabajar "todos" para recuperar la laguna.

Sánchez Mora espera que a partir de agosto mejore y que todo el mundo tome conciencia de que los que se estropea en poco tiempo no se recupera en poco tiempo.

El presidente de Aedeacdice que no obstante no hay ningún motivo para no visitar la región de Murcia y recuerda que hay otras zonas del litoral murciano que son magníficas y que merecen la pena.

Preguntado por si se podrán recuperar las banderas azules las playas del Mar Menor, Sánchez Mora dice que las aguas están menos turbias, ha disminuido el nivel de clorofila y han bajado los vertidos, pero habrá que esperar a agosto. Asegura que el Mar Menor es recuperable, pero ¿a qué ritmo? Y deja una pregunta en el aire ¿Hasta que punto están los distintos protagonistas a renunciar a determinadas ventajas para conseguir que ese ritmo sea más rápido?

