Piden 11 años de cárcel para el hombre que agredió con un abreostras a su ex pareja en Palencia

El Ministerio Fiscal pide 11 años de cárcel para el hombre que agredió a su ex pareja con un utensilio de cocina, un abreostras, en la Calle Fernando El Magno de Palencia. El hecho se produjo en presencia de los hijos de ambos de 1 y 5 años de edad. La intervención de un ciudadano fue crucial para evitar mayores consecuencias en un caso de violencia machista que tuvo una amplia repercusión mediática.

En concreto la Fiscal pide 9 años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y otros 2 años por otro delito de amenazas, además de la prohibición de acercamiento e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores de edad durante el tiempo de condena. Solicita también indemnizaciones de 480 euros por las lesiones ocasionadas, 3.000 euros por los daños morales y lo que se determine por las secuelas. Queda ahora por fijar la fecha del juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Palencia.

Los hechos se remontan a las 10:00 horas del 4 de marzo de 2017. Según el escrito de acusación de la Fiscal, la víctima aparcó su vehículo en la Calle Fernando El Magno de la capital con sus dos hijos menores de 1 y 5 años en el interior. El fin era entregar a los niños al hombre de acuerdo con el régimen de visitas. El acusado, desde lejos, hizo señas a su ex pareja para que se aproximara al portal, no haciéndolo la víctima por miedo. De hecho, la mujer no llegó a salir del coche.

Fue entonces cuando al ver venir corriendo al acusado, que responde a las iniciales de FMB, la mujer intentó cerrar el vehículo sin conseguirlo debido a los nervios. El hombre, siempre según la versión de la fiscalía, abrió la puerta del copiloto y asestó a su ex pareja cinco puñaladas de uno a dos centímetros cada una con un cuchillo abreostras. Las cuchilladas se produjeron en el hipocondrio derecho, debajo del último arco costal, región axilar izquierda y derecha y región escapular derecha, con incidencia en huesos, haciendo tope con el hueso. La víctima también sufrió lesiones en la primera falange del cuarto dedo de la mano derecha, típicas de una situación de defensa, y todo estando presentes los hijos menores. La intervención de un hombre que se encontraba en las inmediaciones evitó que el hombre siguiera apuñalando a la mujer.

A consecuencia de los hechos, la víctima sufrió heridas y reacción de ansiedad, tardando de sanar de las heridas diez días. Le han quedado como secuela varias cicatrices, según sigue relatando el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales. El niño de cinco años presenta bloqueo cognitivo y cambio de tema cuando se le habla del incidente para rebajar la ansiedad. La Fiscal da por probado que antes de la agresión, el hombre ya había amenazado de muerte a la mujer.

El 27 de febrero de 2017 el procesado se personó en el domicilio de su ex pareja para recoger sus enseres personales y le dijo a la mujer: "te voy a matar, voy ahora mismo a por un cuchillo". Días después, envió un whastapp a la víctima con un texto que decía "Sólo te acuerdes de lo que te dije en la escalera". Son términos textuales del escrito de la acusación pública.