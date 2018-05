Gaizka Maiza, de un descenso a una salvación

El de Ibarra volvió a jugar en Liga Endesa ante el todopoderoso Real Madrid y dejó sus impresiones en la sala de prensa de Illunbe.

Le gustan los pabellones grandes. Del debut en el Buesa Arena ante el Baskonia a visitar la cancha del finalista de la Final Four de Euroliga: “En el debut contra Baskonia estábamos casi descendidos y tuve la oportunidad de jugar 3 minutos. Eran momentos distintos, aquella era una situación de penuria y este fin de semana con la salvación conseguida y sin presión, hicimos lo mejor que pudimos. Perdimos pero dimos la cara ante el Madrid porque salimos a competir y a ganar”.

Una sensación increíble. “Terminar la temporada en LEB Oro y poder entrenar y jugar otra vez y en una cancha como esta, es una sensación increíble. Si me lo dicen a principio de temporada no me lo creo. Jon Urtxulutegi lo mismo, hemos estado entrenando todo el año con ellos y al final es algo gratificante para nosotros poder jugar en el Palacio”.

Sobre su futuro. Maiza firmó para 4 años con el Delteco GBC y todavía no sabe cuál será su futuro. “Ahora el único plan que tengo es entrenar aquí porque el final de temporada es importante, también luego tengo post-temporada con los jugadores jóvenes: Pardina, Oroz, Salvó y los de Easo. Ese es el plan, luego cuando terminemos vendrán noticias, o no vendrán, pasará lo que tenga que pasar”.

Importante seguir jugando. El base suma 35 minutos en 6 partido en Liga Endesa y los disfruta al máximo “Para mí es importante seguir jugando y poder tener minutos y sobre todo aprovecharlos para ganar experiencia, para disfrutar, pero sobre todo para aprender".

El baloncesto en el territorio. “El Delteco GBC apostó por la cantera de Gipuzkoa y ahí vamos, peleando e intentándolo hacer lo mejor posible para aprovechar las oportunidades que nos da el entrenador. Con el Sammic Iraurgi ha sido un año duro pero a la vez positivo para el club también. El baloncesto en Gipuzkoa está en un buen estado de forma y tenemos que aprovecharlo”.