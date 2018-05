Segovia celebra el Día de Europa ensalzando los valores de la Unión

Segovia se suma a la celebración del Día de Europa con un acto en la plaza Mayor al que han acudido colectivos de distintos ámbitos de la sociedad.

La alcaldesa ha sido la encargada de leer un manifiesto consensuado por todas las fuerzas políticas del consistorio. Clara Luquero ha recordado la fundación de la Unión hace 68 años además ha dicho que a pesar de las dificultades los valores fundacionales siguen en valor como la paz, la libertad, la justicia el Estado de derecho y de bienestar.

Europa, señalaba la alcaldesa, no es solo burocracia, legislación o control financiero si no también un espacio de oportunidades que tiene que hacer frente a nuevos retos. “Afrontamos la peor crisis migratoria vivida desde la Segunda Guerra Mundial demostrando la necesidad de poner en el centro de la políticas comunitarias, actuaciones que garanticen los derechos humanos ante otros intereses. La UE necesita dar respuesta contundente frente a la amenaza de los totalitarismos políticos que avanzan dentro y fuera de sus fronteras, reivindicando la democracia como máximo valor de sus principios fundacionales”. El manifiesto terminaba recordando al europeísta Andrés Laguna con su discurso pronunciado en Colonia en 1543 “Europa, Europa vuelven ti, no hay fuerza en la desunión”.

Alumnos del colegio Fray Juan han izado la bandera de la Unión Europea mientras sonaban los acordes del himno a la alegría interpretado por varios músicos en el templete de la plaza.

Dos alumnos del colegio Fray izan la bandera de la Unión Europea / Juan Martin

La celebración de este día de Europa concluirá el 19 de mayo con un concierto sinfónico de la mano de la Banda Tierra de Segovia a las 12,30h en el auditorio del Conservatorio de Segovia

La concejalía de Desarrollo Económico, empleo e innovación a través del Centro Europe Direct programa actividades como la gymkana “Explorando Europa” por diferentes centros educativos dirigida a los alumnos para enseñar de forma dinámica qué es y la importancia de pertenecer a la Unión Europea y los beneficios que nos reporta.