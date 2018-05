Hotel 'Machirulo'

La història d'eixe alberg que cobra més a les xiques en l'estació del Nord de València, porta d'entrada d'una ciutat que presumeix d'acollidora, sembla treta del manual "Com fer negoci de la por". És un missatge que no deixa lloc a cap dubte: Dona, davant les notícies que acrediten que vivim en una societat masclista en que ser dona és motiu de por, si vols estar tranquil·la i dormir en una habitació amb altres dones paga més... Imagine als amos del negoci fregant-se les mans davant la seua perícia empresarial. No sé què dirà la llei. No sé, tan sols, si és legal. Si sé que no és ètic, si sé que és immoral i que els responsables (siga home o dona que també hi ha de masclistes) no em mereixen gens de respecte.