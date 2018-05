El Valencia CF está clasificado para Champions League la próxima temporada. Para ello se ejecutó en julio del año pasado el plan 'riesgos controlados' que quería decir: empezamos la temporada 17/18 sabiendo que tenemos un déficit de ingresos/gastos de entre 65 y 70 millones de euros, que estaremos obligados a compensar, con venta de jugadores, antes del 30 de junio 2018 (a final de ésta temporada).

Históricamente estas ventas de jugadores se habían hecho siempre antes de empezar la temporada para que el déficit quedara resuelto antes de empezar la Liga. Pero ante la legítima decisión del dueño de no invertir más dinero de los 194 que ya tiene puestos, más otros 26 prestados, y a la vez la necesidad de convertir piedras en monedas para que el Valencia CF, que venía de dos temporadas seguidas 12º, pudiera al menos clasificarse para Europa League, la fórmula que se utilizó ante la NO inversión de Lim fue la de estirar más el brazo que la manga y 'limpiar cubierta' (Alves, Enzo, Negredo,…), optar a cesiones y no vender a los jugadores que estaban desvalorizados.

Hacer una apuesta por mantenerlos, hacer una buena temporada y que se pudiesen revalorizar para, con mayor valor económico, después de una buena temporada deportiva, se pudiese o pudiesen vender a mejor precio y eso hiciera que se tuviesen que vender menos jugadores. Y ese 'Plan Milagro' ha salido bien. Mejor dicho: muy muy bien. El valencianismo y el mismo Marcelino, como reconoció en entrevista en la SER, hubiese firmado en julio de 2017 ser 6º... y el equipo va a ser 4º.

Rodrigo habría sido vendido por cualquier aficionado por 15 millones en julio y hoy habría discusiones si se vendiera por 50. Cancelo valía 15 como mucho en verano y hoy vale 39. Ésas son las dos grandes consecuencias milagrosas. Pero ahora viene la 'dolorosa': una vez clasificados para Champions hay que vender para cuadrar.

EL AGUJERO ECONÓMICO

El presupuesto del VCF, hecho en mayo de 2017, ya recogía un capitulo de 45,8 millones de euros en venta de jugadores para cuadrar. Pero esa cifra estaba basada en una previsión irreal y muy a la baja del coste de plantilla de 94 millones y finalmente el coste real de plantilla fue de 112 millones.

Presupuesto VCF temporada 2017-18 / VCF

Así que realmente, antes del próximo 30 de junio de 2018, hay que vender jugadores por importe NETO de unos 58 millones de euros más el incremento de 11,4 de Gastos Financieros (efecto devolución deuda desde el 30 junio 2018).

Total: estamos hablando de rondar los 70 millones de euros de desfase y déficit inicial. Es un agujero muy grande y es otro sacrificio más que hay que sufrir dentro del 'Plan Milagro'. Ejemplo: la venta de Cancelo por 39 millones dejaría 31,5 netos. La de Gayà por 30 dejaría 30 netos, porque no costó nada .

En estos momentos, y siempre según cálculos aproximados, el VCF ya ha obtenido ingresos extraordinarios de 10,1 millones de euros, provenientes de los traspasos de Rafa Mir, Orellana, los variables de André Gomes, los de Ryan, los 3 millones cobrados del Inter de la cesión de Cancelo, etc.

Por tanto, todavía quedan (aproximada y oficiosamente) unos 59 millones de euros NETOS que ingresar, con la limitación de fechas de hacer las ventas de los jugadores, antes del 30 de junio 2018.

Falta saber por qué jugadores se van a obtener. Podría ser por Cancelo (31,5 netos de los 39 brutos) y algun (os) más hasta llegar a otros 27,5 millones netos más para completar hasta 59. Pongamos por ejemplo Gayà. Ojala fuese Nani vendido a China por 13 y Abdennour por 14 a Turquía, pero eso parece más sueño que realidad.

O podría ser la venta de Rodrigo por 60 millones. Y como quedan 7,5 por amortizar todavía de su fichaje, entrarían 52,5 netos y aun así faltarían otros 6 millones aproximadamente para cuadrar el presupuesto de la temporada actual, PERO NO EL DE LA SIGUIENTE 18/19.

En ese momento nos encontraríamos con el siguiente panorama:

Una temporada cuadrada económicamente pero una plantilla en la que NO estaría Rodrigo o en la que NO estaría Cancelo y Gayá porque se habrían tenido que vender por necesidades económicas.

Y regresarían de sus cesiones Bakkali, Medrán, Nacho Gil, Nani y Aderllan Santos (en diciembre). Abdennour seguiría cedido un año más en el Marsella pero pagando el Valencia CF la parte de amortización de su fichaje que son 4,5 millones por año.

El Valencia CF ejecutaría la opción de compra por Kondogbia pagando 25 millones, en 4 plazos y a lo largo de 4 años asumiendo un contrato con el jugador de 4 temporadas a razón de casi 6 millones brutos al año, lo que representará a partir de la próxima temporada 18/19 un coste anual del jugador de 25/4 = 6,25 millones + 5,6 de salario = 11,8 millones de euros.

En ese momento el VCF tendría en su plantilla a los siguientes jugadores:

Plantilla VCF 2018-2019. / SER Valencia

No estaría o Rodrigo o Cancelo + Gayà (por ejemplo), pensando en que alguna (s) venta (s) deberá haber. No sabemos cuál (es).

El coste de partida de esa plantilla a la espera de depurarla con salidas y entradas sería de aproximadamente: 112 millones, a los que habría que restar las salidas de aquellos jugadores que se habrían tenido que vender para cuadrar presupuesto DE ESTA TEMPORADA QUE ACABA AHORA.

MIDAMOS LAS FUERZAS REALES

Es importante saber la comparativa de fuerzas con los dos equipos más cercanos al Valencia CF, en cuanto a ingresos, para poder fijar la exigencia justa (exceptuando siempre los posibles milagros o desastres deportivos inesperados que se puedan producir excepcionalmente).

COMPARATIVA 17/18

Ingresos VCF, Sevilla y Atlético. / SER Valencia

De este cuadro comparativo anterior es muy importante destacar varias cosas:

1.- Que el VCF está en desventaja porque no ha jugado la Champions.

Añadan 40 millones más (incluyendo taquillas por Champions) aproximadamente pensando en jugar la primera fase y tendrán una foto realista de lo que hubiese sido esta temporada de haber jugado Champions. Y ello a falta de saber el dato de la cantidad total por la que el VCF va a vender jugadores, que deben ser entre 65 y 70 millones, de los que ya tiene obtenidos 10.

Si luego se superara la primera fase y se pasara a octavos de Champions, el ingreso sería de 9,5 millones más.

2.- La próxima temporada 18/19 el Sevilla NO estará en Champions y el Valencia CF SÍ, por lo que si ambos clubes siguen fieles a sus costumbres de vender jugadores como forma de cuadrar presupuestos, el Sevilla saldrá desfavorecido, porque no tendrá los 40 millones de ingresos Champions y le bajará en aproximadamente 40 kilos el Fair Play (límite de gasto en plantilla). Tendrá menos presupuesto límite para hacer plantilla.

3.- La diferencia a favor del Sevilla es que ingresa por los conceptos ordinarios. Es decir, sin jugar Champions y sin venta de jugadores, un fijo ya de unos 113 millones, mientras que el Valencia CF sin esos dos conceptos no llega a los 93.

4.- El Atlético de Madrid, incluso en esta temporada actual 17/18, se va a ir finalmente a los casi 400 millones de ingresos sobre los 343 presupuestados, por variaciones del alza en: venta de jugadores, inversión de terceros en la Academia, llegar a la final de la Europa League y mayor ingreso de lo previsto por venta de la recalificación del solar del viejo Calderón.

Gastos VCF, Sevilla y Atlético. / SER Valencia

NOTAS:

1.- El Sevilla no tiene apenas deuda, por lo que destina una cantidad mínima (5 millones de euros) en concepto de provisiones por contingencias no previstas.

2.- El VCF y el Atlético de Madrid con deudas altísimas destinan altas cantidades a gastos financieros.

El Valencia tiene 11,4 pero sobre unos ingresos de 93 más lo que saque por venta de jugadores. Y el Atlético de Madrid de 25, pero sobre unos ingresos de casi 400 millones.

Es muchísimo más llevable la carga de la deuda del Atlético que la del Valencia CF.

3.- El Sevilla, por ejemplo, va a dar 18 millones de beneficios en la 17/18.

COMPARATIVA DE FPF - LOS LÍMITES DE GASTO EN PLANTILLA TEMPORADA ACTUAL 17/18

- Real Madrid: 507 millones

- FC Barcelona: 499

- At. Madrid: 243

- Sevilla: 159

- VCF: 113 *Sin Champions

Esta tabla dice mucho de las posibilidades con las que se puede luchar para tener mejor plantilla. Aun así, el Sevilla FC, que ha gastado 141 de los 159 que podía en plantilla, está muy alejado en la clasificación de Liga del Valencia CF que ha invertido casi su tope: 112 de 113,3.

El Sevilla está en la jornada 36º, 13 puntos por detrás del Valencia CF. Es evidente que ha pagado deportivamente su participación hasta la final de la Copa del Rey y sobre todo su participación en Champions, aunque se ha beneficiado económicamente de ella (42,4 millones en total).

Para la temporada 18/19, con el VCF en Champions y el Sevilla fuera de ella, los términos se invertirán: será el VCF el que pueda llegar a tener sobre 160 millones de límite de gasto en plantilla (siempre que cumpla con las ventas netas necesarias en la 17/18: todavía le quedarían 58 millones netos más antes del 30 junio), mientras que el Sevilla FC va a ver rebajado su Fair Play en unos 40 millones y se quedará en 115-120 aprox.

EL SEVILLA ES EL RIVAL; EL ATLÉTICO DE MADRID SE HA ESCAPADO

El Sevilla, producto de sus últimas buenas temporadas, ha logrado consolidar una base de ingresos ordinarios (Abonos, Televisión, Taquillas y Publicidad-Marketing), que está unos 20 millones de euros por encima del VCF. 112 el Sevilla frente a unos 93 el VCF.

Y luego hay dos partidas en los que ambos equipos están a la par:

- Participación en Champions: que si participa uno u otro son unos 40 millones aproximadamente contando una primera fase normal e incluyendo las taquillas de Champions.

* En el caso de la nueva Europa League, si llegas a la final son entre 25 y 35 millones.

- Y luego está la partida de Venta de Jugadores donde ambos equipos son vendedores.

* Estos son los ingresos netos de venta de jugadores de los últimos 4 años, por ejemplo.

La cifra de venta neta sale de restar la cifra de venta del jugador a lo que quede pendiente de amortizar de dicho jugador. En el cuadro de abajo, la cifras totales de venta neta global no corresponden a la resta entre la suma del coste de los jugadores compras y coste total de jugadores vendidos.

Ingresos venta neta de jugadores VCF y Sevilla. / SER Valencia

En la temporada actual (17/18) el Sevilla FC ya comunicó en la Junta de diciembre de 2017 que el importe por ventas de jugadores es de 58 millones y el Valencia CF tiene presupuestados 45 como hemos dicho, pero para cuadrar números deberán ser alrededor de 69 (y tiene 10 ya logrados).

Por lo tanto, ambos clubes tienen dinámicas parecidas con dos excepciones muy a favor del Sevilla FC:

1.- El Sevilla apenas tiene deuda y no debe destinar dinero de sus recursos para ello.

El Valencia CF tiene cerca de 350 millones de deuda y cada verano a partir del próximo 30 junio de 2018 debe aportar de sus recursos 19,8 millones de dinero contante y sonante para devolver intereses más deuda a Bankia y Caixabank y otros 2,4 millones al Ayuntamiento de Valencia por la deuda pendiente del solar del nuevo Mestalla. Total: 22,2 millones de euros en cash cada verano desde éste próximo.

2.- El Sevilla ingresa unos 20 millones de euros, más que el VCF, de ingresos ordinarios SIN JUGAR LA CHAMPIONS y SIN VENTA DE JUGADORES.

El Valencia deberá aprovechar la oportunidad en la próxima temporada 18/19, porque el Sevilla partirá de inicio con 40-42 millones menos de ingresos por Champions.

Si jugara finalmente la Europa League los ingresos bajan mucho. En el mejor de los casos llegando a la final podría ingresar en torno a 30 millones de euros.

Y luego también es cierto que el Sevilla de sus 212 millones de ingresos de esta temporada actual 17/18, 100 millones corresponden a ingresos extraordinarios:

- 58 venta jugadores

- 42 Champions

En la 18/19 sin Champions, además, el Sevilla va a tener un menor FPF para hacer plantilla. Le bajará a unos 120 aproximadamente. Si los gasta completos, más los 48 millones de gastos que tiene de resto estructura club, se alzará a 168 y, como por ingresos ordinarios estará en torno a 112, necesitará obtener rendimientos extraordinarios de alguno de estos dos conceptos:

1.- Jugar, si la juega, Europa League y/o

2.- venta de jugadores

De ambos puntos sumados, o sólo de venta de jugadores, debería en tal supuesto obtener ingresos extraordinarios de 56 millones netos por lo que también tendría que debilitarse deportivamente.

Así que la próxima temporada es el momento del Valencia CF para aprovechar y recortarle terreno al Sevilla FC. Así ha sucedido con el Sevilla FC, que le ha recortado terreno al Valencia CF en los últimos 5 años aprovechando que el Valencia CF en ese periodo se ha clasificado: 5º, 8º, 4º, 12º y 12º.

Pensando en lo que le interesa al Valencia CF:

Si el Sevilla FC juega Europa League, bien, porque tendrá desgaste en 3 competiciones, pero mal porque tendrá más ingresos. Y si no la juega, mal, porque sólo tendrá dos competiciones (Liga y Copa, como el VCF esta temporada) y bien porque no tendrá ingresos de competición europea y se tendrá que debilitar con más venta de jugadores si no quiere endeudarse.

TEMPORADA 18/19 EN CHAMPIONS: LA DECISIÓN DIABÓLICA

Hay dos grandes bloques de gasto a la hora de tomar la ruta A o la ruta B.

Bloque 1.- Plantilla deportiva (salarios + amortización).

Bloque 2.- Resto estructura de club, sin gastos financieros (37,8 millones).

Pero como desde esta temporada 17/18, ya hay una partida de 11,4 millones de gastos financieros, como reflejo del comienzo de la devolución de la deuda, realmente hay que contar con 49 millones de gastos de todo lo que no es coste de Plantilla Deportiva y filiales (salarios + amortizaciones).

El Bloque 1 lo regula la LFP en función de tus ingresos.

Los ingresos ordinarios del VCF están claros 93 (61 TV, 12 Abonados, 14 Publicidad, 5 Taquillas, 1 Otros ingresos).

A eso sólo se le pueden sumar otros dos grandes conceptos:

1.- Ingresos por Champions o Europa League y

2.- Ingresos por venta de jugadores.

El Valencia CF, no jugando la Champions esta temporada que ahora acaba, ha tenido un gasto de coste plantilla por el total máximo de su FPF de 112 millones.

Jugando la Champions el FPF alcanzaría los 163, siempre que venda por 69 netos que son los que necesita para cuadrar cuentas de la 17/18.

El Sevilla ha tenido 159 esta temporada que la ha jugado, porque además ha contado con una media altísima de las 3 últimas temporadas en venta neta de jugadores: 136 millones en 3 temporadas. Una media de 45,3 millones.

Recuerden que un dato clave para tener mayor Fair Play es el concepto de la media de las 3 últimas temporadas por ingresos de venta neta de jugadores.

Teniendo en cuenta que el VCF jugando Champions debería elevar los 93 millones de suelo que tiene en los siguientes conceptos:

a) Mayor contrato de TV. Se pasaría de 61 a 67. O sea 6 millones más.

b) Contando con jugar sólo la primera fase y una media de 3 partidos ganados y 3 perdidos, por ejemplo, para sacar números hablaríamos de unos 35 millones, más las taquillas de los que no saquen el pack.

Luego se puede dar que el equipo pase a octavos, que serían 9,5 millones más. Si pasas a octavos y caes eliminado, ya no juegas Europa League, por lo tanto los ingresos acaban ahí.

c) La subida que pueda haber sobre los 36.500 abonados actuales que proporcionan 11,9 millones de euros.

Por poner un ejemplo si se incrementaran 10.000 socios que sería un dato extraordinario, el efecto real sería un incremento de unos 3,5 millones de euros, sobre los 11,9 actuales.

d) Los packs de Champions: a una media de 80 euros de un bono para 30.000 abonados serían 2,4 millones más.

En la última Champions hubo bonos entre 30 y 140 euros y se sacaron 12.000.

Confiando en que no se equivoquen en la política de precios, el club podría alcanzar por todos los conceptos anteriores los 145 millones aproximadamente, sin venta de jugadores.

Así que la ecuación es sencilla:

1.- Si el VCF gasta TODO su límite de FPF de Champions, que serán unos 163 (siempre que haya vendido por 69 netos en jugadores) + 37 del resto estructura club + 11,4 de gastos financieros si tomamos como base los de la temporada actual 17/18, alcanzaría los 211 millones de gastos en el presupuesto de la próxima temporada. Frente a 145 de ingresos = Déficit inicial de 66 aprox.

Siempre que gaste menos del máximo en FPF, que tendría en el mejor de los casos (163), podría reducir ese diferencial negativo inicial de 66.

Conclusiones:

a) Se habrá reforzado más porque habrá gastado 163, en vez de 113 millones en plantilla deportiva

b) Tendrá que volver a vender a final de temporada 18/19 (antes 30 junio 2019) por importe de unos 66 millones netos.

2.- Si el VCF sólo gasta, además de los 49 del resto estructura club + gastos financieros, los 113 actuales de FPF y no usa los 163 que le otorgará el estar en Champions: 113+49= 162.

Frente a los 145 de ingresos aproximadamente. Se quedará todavía a 17 millones netos en ventas o ingresos extraordinarios de cuadrar ingresos gastos en la próxima temporada 18/19, pero...

Más conclusiones:

a) No se reforzaría más en plantilla.

b) La actual plantilla sin Guedes, Vietto, Pereira, y contando SÓLO con el fichaje de Kondogbia sin vender a nadie y el regreso de los cedidos, ya tiene un coste de 112 millones.

c) Pero, obligadamente si no se quiere dar déficit a final de temporada, habrá que vender jugadores por 58 netos (además de los 10 que ya hay ingresados) que faltan para cuadrar el presupuesto de la 17/18 y se producirá ese hueco y ahorro según el que vendas.

* Si es Rodrigo, supondrían 4,75 millones menos cada año. Si es Cancelo, 3,3. Si es Zaza, 8.

d) Sólo sería necesario vender jugadores por 17 millones a final de la próxima temporada 18/19 para cuadrar gastos con ingresos, pero ¿te habrá dado suficiente con 113 millones para hacer una plantilla de cara a la próxima temporada al menos para volverte a clasificar 4º y volver a jugar Champions la temporada 19/20?

CUADRO COMPARATIVO (muy ilustrativo) VCF, SEVILLA Y ATLÉTICO



Este cuadro comparativo demuestra, a través de numerosos conceptos, realmente cuáles son las fuerzas actualmente del Valencia, Sevilla y Atlético de Madrid para saber con quién se compite.

Tabla comparativa VCF, Sevilla y Atlético. / SER Valencia